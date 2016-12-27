قصــــة غريبــــة!

قصة غريبة لابنة المسؤول النقابي، مسعود مراوي، الذي تحدث عن تحويل ملف ابنته في صندوق الضمان الاجتماعي من بسكرة إلى ولاية مستغانم، ومن مستغانم صندوق ولاية وهران لأنها(حسب كناس) تشتغل هناك في إحدى الشركات بعين الترك ولاية وهران، وهو ما نفته المعنية، ولما طلبت الوثيقة من وهران، رفضت المؤسسة تسليمها إياها، وقيل لها فعلا إنها مسجلة عندنا، ولكن قد يكون ذلك عن طريق خطأ إرسال ملفها.