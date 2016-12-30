قديورة سيلتحق بتربص “الخضر” في الرابع جانفي

آخر تحديث : ديسمبر 30th, 2016 8:22 مساءً
ديسمبر 30, 2016 Wakteldjazair رياضة 0
حدّدت إدارة نادي واتفورد الإنجليزي تاريخ التحاق لاعبها الدولي الجزائري عدلان قديورة بِتربض “الخضر”، تأهّبا لِخوض كأس أمم إفريقيا المُبرمجة بِالغابون ما بين الـ 14 من جانفي والـ 5 من فيفري المقبلَين.
وقالت إدارة واتفورد، أمس، إن متوسط الميدان قديورة سيُشارك في مقابلتَيْ فريقه أمام الزائر توتنهام الأحد المقبل، والمضيف ستوك سيتي الثلاثاء القادم، بِرسم مشوار بطولة إنجلترا. وذلك بناء على قرار اتّخذه التقني الإيطالي والتر ماتزاري مدرب واتفورد.
ويعني هذا، أن قديورة سيلتحق بتربّص “الخضر” -المُبرمج بالمركز الفني الوطني لسيدي موسى – الأربعاء المقبل الـ 4 من جانفي القادم. عِلما أن المحطة الإعدادية بإشراف الناخب الوطني جورج ليكنس تنطلق الاثنين المقبل. وشارك قديورة أساسيا في مباراة واتفورد والزائر كريستال بالاس (1-1) الاثنين الماضي، وخاض كامل أطوار هذه المواجهة التي أُجريت بِرسم مشوار “البريمرليغ”.
وكان الناخب الوطني جورج ليكنس، قد أدرج اسم قديورة ضمن قائمة أوّلية تضم 32 لاعبا معنيا، بِتمثيل “الخضر” في كأس أمم إفريقيا 2017. على أن يُقلّص القائمة إلى 23 كرويا قبيل الـ 4 من جانفي المقبل، آخر أجل حدّدته “الكاف” لاستلام قوائم لاعبي منتخبات “كان” الغابون. ويُنتظر أن يكشف ليكنس عن القائمة النهائية في المؤتمر الصحفي الذي يعقده الاثنين المقبل بِالعاصمة، وقاعة المحاضرات لملعب “5 جويلية” تحديدا. وسبق للاعب عدلان قديورة (31 سنة) خوض “كان” جنوب إفريقيا 2013، بينما غاب عن نسخة غينيا الإستوائية 2015، مثلما شارك في مونديال جنوب إفريقيا 2010، وغاب عن طبعة البرازيل 2014.
ق.ر
ديسمبر 30, 2016 0ذكرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية ونقلا عن الديوان الفرنسي الخاص بحماية اللاجئين، أن حوالي 2000 جزائري طلبوا...
ديسمبر 30, 2016 0
ديسمبر 30, 2016 0
ديسمبر 28, 2016 0
ديسمبر 28, 2016 0
ديسمبر 28, 2016 0
ديسمبر 28, 2016 0رئيس نقابة الأطباء الممارسين،...
ديسمبر 21, 2016 0على الحكومة دراسة كل القرارات...
ديسمبر 21, 2016 0الأمين الوطني مكلف بالتنظيم في...
ديسمبر 11, 2016 0رئيــــس حركـــة الإصـــلاح...
ديسمبر 30, 2016 0إذ نودع هذه الأيام عاماً ينقضي...
ديسمبر 28, 2016 0«العائدون» هو اسم الكتاب الصادر...
ديسمبر 27, 2016 0واجه عشرين طلقة نار مباشرة ، ولم...
ديسمبر 26, 2016 0من الأهمية بمكان التوقيت الذي...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...