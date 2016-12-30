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قديورة سيلتحق بتربص “الخضر” في الرابع جانفي

ديسمبر 30, 2016 رياضة 0

قديورة سيلتحق بتربص “الخضر” في الرابع جانفي

حدّدت إدارة نادي واتفورد الإنجليزي تاريخ التحاق لاعبها الدولي الجزائري عدلان قديورة بِتربض “الخضر”، تأهّبا لِخوض كأس أمم إفريقيا المُبرمجة بِالغابون ما بين الـ 14 من جانفي والـ 5 من فيفري المقبلَين.
وقالت إدارة واتفورد، أمس، إن متوسط الميدان قديورة سيُشارك في مقابلتَيْ فريقه أمام الزائر توتنهام الأحد المقبل، والمضيف ستوك سيتي الثلاثاء القادم، بِرسم مشوار بطولة إنجلترا. وذلك بناء على قرار اتّخذه التقني الإيطالي والتر ماتزاري مدرب واتفورد.
ويعني هذا، أن قديورة سيلتحق بتربّص “الخضر” -المُبرمج بالمركز الفني الوطني لسيدي موسى – الأربعاء المقبل الـ 4 من جانفي القادم. عِلما أن المحطة الإعدادية بإشراف الناخب الوطني جورج ليكنس تنطلق الاثنين المقبل. وشارك قديورة أساسيا في مباراة واتفورد والزائر كريستال بالاس (1-1) الاثنين الماضي، وخاض كامل أطوار هذه المواجهة التي أُجريت بِرسم مشوار “البريمرليغ”.
وكان الناخب الوطني جورج ليكنس، قد أدرج اسم قديورة ضمن قائمة أوّلية تضم 32 لاعبا معنيا، بِتمثيل “الخضر” في كأس أمم إفريقيا 2017. على أن يُقلّص القائمة إلى 23 كرويا قبيل الـ 4 من جانفي المقبل، آخر أجل حدّدته “الكاف” لاستلام قوائم لاعبي منتخبات “كان” الغابون. ويُنتظر أن يكشف ليكنس عن القائمة النهائية في المؤتمر الصحفي الذي يعقده الاثنين المقبل بِالعاصمة، وقاعة المحاضرات لملعب “5 جويلية” تحديدا. وسبق للاعب عدلان قديورة (31 سنة) خوض “كان” جنوب إفريقيا 2013، بينما غاب عن نسخة غينيا الإستوائية 2015، مثلما شارك في مونديال جنوب إفريقيا 2010، وغاب عن طبعة البرازيل 2014.


ق.ر

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