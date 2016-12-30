قاعة “إفريقا” بيســـّر تستعيـــد بريقها الثقـــافي

بحضور وزير الثقافة عز الدين ميهوبي

عاشت ولاية بومرداس خلال سنة 2016 على وقع حدث ثقافي مميز، تمثل في استعادة قاعة “إفريقيا” القديمة للمسرح والسينما والعروض الفنية بيسر (شرق الولاية) حيويتها الفنية والثقافية وبريق السنوات الجميلة التي عرفتها ما قبل تسعينيات القرن الماضي. وعاد النشاط رسميا بداخل أسوار هذه التحفة المعمارية التاريخية -التي تضاهي من حيث ضخامتها وجمالها المعماري أجمل القاعات عبر الوطن- شهر رمضان الماضي إثر عقد الشراكة الذي جمع ما بين بلدية يسر مالكة المبني والديوان الوطني للثقافة والإعلام.

ومن بين أهم ما يتضمنه عقد الشراكة حسب ما أوضحه جمال فوغالي، مدير الثقافة، تنازل البلدية عن تسيير القاعة لفائدة الديوان مع القيام بتجهيزها بالعتاد والوسائل الضرورية وضمان الصيانة والبرمجة والتنشيط. ونصت بنود الاتفاقية كذلك التي تتواصل على مدار 20 سنة على تعيين مسير لهذه القاعة وتوفير فضاءات لإقامة نشاطات وتدريبات مختلف الجمعيات الثقافية والفنية النشطة.

ولقيت عملية إعادة الحياة إلى هذا المعلم” ترحيبا” من رواد الحركة السينمائية والمسرحية، على غرار المسرحي عمر فطموش ورؤساء عدد من الجمعيات الثقافية بيسر، حيث عبروا عن “ارتياحهم الكبير” خاصة وأنهم في أمس الحاجة إلى مثل هذه الفضاءات لإبراز الطاقات وبعث الفعل الثقافي.

وذاع صيت هذا المبني على وجه الخصوص في حقبة الستينيات والسبعينات ثم ثمانينات القرن الماضي، إثر ازدهار وتنوع نشاطاتها حيث كانت تقدم نحو أربعة عروض سينمائية يوميا بما فيها عرض صباحي خاص بالأطفال، إلى جانب العروض المسرحية. إلا أن هذه الحركية لم تتواصل بحلول منتصف الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، التي اعتبرها عدد من ممثلي الجمعيات في تصريح بأنها فترة “مشؤومة” على القاعة حيث بدأت تتعرض للإهمال وهجرة إطاراتها وتقلص نشاطاتها.

وتعرضت جراء ذلك إلى غلق أبوابها إثر نشوب صراع بين جمعيات نشطة بها حول أحقية الإشراف علي تسييرها، انجر عنه إهمال وتخريب لمحتوياتها بعد “تنصل” البلدية من مسؤولياتها اتجاهها، وزاد في تدهورها مخلفات زلزال 21 ماي 2003 وفيضانات 2007. وفي محاولة لإعادة الحياة إلى هذا الصرح الثقافي، رممت جزئيا من طرف البلدية وفي سنة 2008 أعيد ترميمها وتجهيزها بالكامل من طرف مديرية الثقافة حيث اكتست إثر ذلك حلة جميلة أعادت إليها الاعتبار من جديد إلا أنها بقيت دون نشاط إلى غاية 2016 بسبب غياب التأطير والتمويل.

وذكر عبد الغني شنتوف، مدير القاعة، بأن هذا المبني الذي دشن سنة 1930 بمناسبة إحياء الذكرى المأوية لاحتلال الجزائر من طرف فرنسا، أنجز من طرف المعمرين الذين كانوا يحتلون مساحات شاسعة من الكروم (العنب) بالمنطقة، بغرض إقامة نشاطاتهم السنوية احتفاء بهذا المحصول، وحملت تسمية قاعة النشاطات لتتحول بعد الاستقلال إلى اسم “إفريقيا”. وزينت الواجهة الأمامية لهذا الفضاء بجدارية – فسيفساء – نحتت فوق المدخل الرئيسي للقاعة، وهي عبارة عن 3 نساء من العهد الروماني تقدمن ثمار ومأكولات ومشروبات.

وكانت القاعة في بداية نشاطاتها استنادا إلى نفس المصدر تتسع لما يزيد عن 1000 مقعد، وبعد نزع المقاعد الخشبية واستبدالها بالحديثة تقلص عددها إلى نحو 500 مقعد حاليا بالإضافة إلى ضمها لثلاثة طوابق تزينها شرفات. ويتضمن هذا المرفق أيضا خشبة عرض من الحجم الكبير وسعت وأصبحت مطابقة لمعايير عرض مختلف الأعمال وفضاءات وورشات وغرف تغيير الملابس وغيرها. ويتم حاليا تقديم عروض للأفلام على مدار أيام الأسبوع بمعدل عرضين اثنين في اليوم إضافة إلى عرض مسرحي خاص بالأطفال كل صباح يوم جمعة وآخر للكبار على مدار الأسبوع.

يذكر أن مصالح الولاية تفاوضت لعدة سنوات مع بلدية يسر، لتحويل ملكية المبنى من البلدية إلى القطاع الثقافي بغرض ترقيته وتثمينه من خلال تخصيص اعتمادات مالية إلا أن المفاوضات لم تؤد إلى نتيجة.

ق.ث