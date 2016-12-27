فيغولي بـين سنـدان نقص المنافسـة ومطرقـة الخبـرة

كان الموعد الأسبوع الماضي مع إعلان المدرب الوطني جورج ليكنس عن القائمة الموسعة والمكونة من 32 لاعبا للمنتخب الوطني، قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا مطلع العام المقبل بالغابون، ليترقب الآن عشاق “الخضر” صدور القائمة النهائية التي من المنتظر أن يُعلن عنها التقني البلجيكي اليوم أو غدا، وإن كانت ستحمل مفاجآت أو لا، أبرزها إبعاد سفيان فيغولي، نظرا للوضعية الصعبة التي يمر بها مع ناديه واست هام الإنجليزي.

إن كانت كل المؤشرات توحي بورود اسمه ضمن قائمة الـ23 المسافرة إلى مدينة “فرانسفيل”، فإن ذلك يعود لعدة أسباب لعلّ أبرزها الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب، خاصة في أدغل إفريقيا، أين يعتبر من كوادر “الخضر”، وهو الذي شارك في نسختين سابقتين من العرس القاري، مما قد يجعله ورقة مهمة للتقني البلجيكي “ليكنس” تجبره على استدعائه للنسخة القادمة، وتكون بذلك الثالثة في مشواره، منذ تقمصه ألوان الخضر.

ثان الأسباب التي تقرب اللاعب الذي أكمل أول أمس عامه الـ27 من التواجد مع المنتخب الوطني في كأس إفريقيا، هي الخطة التي يعتزم مدرب منتخب تونس السابق اعتمادها، حيث تشير بعض الأصداء إلى نيته تغيير تكتيك المنتخب إلى (3-5-2)، ولهذا لن يجد أفضل من فيغولي أو يمكن القول أفضل الأسوأ بالنظر لوضعيته الحالية، من أجل شغل مركز الرواق الأيمن مثلما كان هذا الدور لكريم مطمور وفؤاد قادير في عهد الناخب الأسبق رابح سعدان، ففيغولي اللاعب الجناح يتمتع بحس دفاعي يمكنه شغل هذا المنصب بامتياز، مثلما دخل مكان خثير زيتي في مركز الظهير الأيمن ضد نيجيريا خلال آخر مباراة لعبها “الخضر”.

ولو ننظر من الجانب الآخر، سنجد أن غياب خريج مدرسة غرونوبل عن قائمة كأس إفريقيا سيكون منطقيا لعدة أسباب، أبرزها تنافسيته الضعيفة، حيث لم يشارك إلا لبضعة دقائق هذا الموسم مع “الهامرز”، وهي الوضعية التي أدت إلى تدهور حالته البدنية وزيادة في الوزن، حسبما ما يظهر عليه خلال مشاركته القليلة.

أما السبب الثاني الذي قد يبعد سفيان فيغولي من القائمة النهائية، هو تواجد عدّة لاعبين في تمام جاهزيتهم يمكنهم شغل منصبه كجناح أيمن، ونحن نتحدث عن النجم الأول في المنتخب رياض محرز، إضافة إلى المتألق في ليون رشيد غزال، دون أن ننسى العائد بقوة إسحاق بلفوضيل المتعدد المناصب، إضافة إلا لاعبين مثل سفيان هني الذي يستطيع هو أيضا شغل مركز الجناح الأيمن، كل هؤلاء من دون شك يتواجدون في جاهزية أكبر من فيغولي، الذي إن تواجد في القائمة النهاية على حساب الأسماء التي ذكرناها، فإن ذلك يعود لأسباب لا يعرفها ربما إلا جورج ليكنس ومقر “الفاف”.



أحمد.ح