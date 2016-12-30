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فــرق تراثية تسافـر بالجمهور إلى ماضي الزمن الجميل

ديسمبر 30, 2016 فن وثقافة 0

فــرق تراثية تسافـر بالجمهور إلى ماضي الزمن الجميل

مهرجان “أهلليل” بتيميمون:

ساهمت فرق تراثية محلية في إضفاء أجواء من المتعة والفرجة في أولى سهرات المهرجان الثقافي الوطني “أهلليل”، الذي يتواصل في طبعته العاشرة بالمقاطعة الإدارية تيميمون، الواقعة على بعد 200 كلم شمال أدرار.

وقد تألقت عديد الجمعيات المهتمة بأداء تراث أهلليل، التي قدمت للجمهور المتذوق لهذا التراث المتميز خلال تلك السهرة التي تواصلت إلى ساعة متأخرة من الليل، باقة من الوصلات الرائعة من قصائد أهلليل، التي لقيت تجاوبا وتفاعلا عفويا للحضور الذين تقاطروا بأعداد غفيرة على مدرجات مسرح الهواء الطلق بعاصمة الواحة الحمراء تيميمون.
وأبدعت تلك الفرق التراثية على اختلاف أصنافها والتي تنوعت بين فرق رجالية ونسوية إلى جانب الأشبال، في تقديم أفضل ما لديها من أداء على ركح المسرح في مشهد في غاية التناغم الصوتي، يعكس مدى تشبث سكان المنطقة بهذا التراث الأصيل وتوارثه بين الأجيال ومختلف شرائح المجتمع.
وفي هذا الجانب، قدمت كل من جمعيات “الإشراق الثقافية” و”تيفاوت للفلكلور” و”كوكب الصحراء” و”الديوان” من بلديات أولاد عيسى وشروين، إلى جانب جميعتي “أجيدي الثقافية” من بلدية قصر قدور،   و”تينهولاوين ” النسوية من تيميمون،   وصلات تراثية متميزة سافرت فيها بالجمهور نحو محطات الزمن الجميل، من خلال ترديدها لأشهر القصائد التي ذاع صيتها محليا ووطنيا.
وتأتي هذه التظاهرة التراثية التي تحمل شعار “أهلليل رسالة الأجداد للأحفاد”، هذه السنة، وفاء لروح الشيخ المرحوم الدا مهمي محمد بن عمر الذي  يعد واحدا من أعمدة تراث أهلليل في لون “تقرابت” خلال القرن الماضي. وتتواصل فعاليات المهرجان الثقافي الوطني أهلليل على مدى ثلاثة أيام من خلال السهرات الليلية التي برمجتها محافظة التظاهرة لأزيد من 30 جمعية محلية، إلى جانب تنظيم أنشطة فلكلورية في الفترة المسائية أمام مسرح الهواء الطلق من أجل المساهمة في تنشيط المحيط.
كما سيتم في إطار هذا الحدث التراثي تنظيم بمكتبة المطالعة العمومية ندوة فكرية حول ”مدونة أهلليل”، التي سينشطها باحثون وأساتذة جامعيون ومهتمون بالتراث الشفهي، إلى جانب شيوخ أهلليل تتناول مدونة أهلليل في المشهد الثقافي والاجتماعي لسكان إقليم قورارة.
ويكتسي مهرجان أهلليل (28-30 ديسمبر) أهمية بالغة في المشهد الثقافي المحلي،  لما يحمله من أبعاد حضارية وسياحية من خلال استقطابه للزوار والسياح الذين يتوافدون  بكثرة على المنطقة خلال هذه الفترة المتزامنة مع عطلة نهاية السنة، مما يشكل ذلك  فرصة للتعرف على هذا الزخم من الموروث العريق لمنطقة قورارة، ومناسبة للتمتع  بالمناظر الطبيعية الخلابة للواحة الحمراء وعمرانها المتميز ومواقعها السياحية  والأثرية.


القسم الثقافي

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