فصيـل يـأمل في انضمام بـان كي مون

منشق عن الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية

أعلن فصيل في الحزب الحاكم في كـــــــــــوريا الجنوبية أمس، إنه سيشكل حزبــــــــا جديدا وقال عضو بارز من المنشقين، إنهم يرغبون في أن ينضـــــــم إليهم الأمين العــــــام للأمـــــم المتحـــــــدة بان جي مون المنتهــــــــية ولايتـــــــه والذي تشير بعض استطلاعات الرأي إلى أنه الأوفر حظا للفوز في انتخابات الرئاسة.

وكان هـــــــؤلاء المشرعون وعددهـــــم 29 من حزب ساينوري الذي تنتمي له الرئيسة باك جون هاي من بين من دعموا إجراء برلمــــــــانيا لمساءلة الرئيسة بشأن فضيـــــــحة استغلال نفوذ والذي أقر بأغلبية ساحقة يوم التاسع من ديسمبر.

وقال يو سيونج مين، عضو الحزب الجديد والمرشح المحتمل للرئاسة لقناة تلفزيون اس.بي.اس مستخدما الاسم المبدئي للحزب الجديد، وهو الحزب المحافظ الجديد من أجل الإصلاح”، نأمل أن ينضم الأمين العام بان جي مون إلى الحزب المحافظ الجديد من أجل الإصلاح.”وأظهر استطلاع للرأي أعلنت نتائجه أول أمس، أن 23.3 بالمائة من المشاركين دعموا بان الذي جاء متقدما بفارق طفيف على مون جاي إين مرشح الحزب الديمقراطي الذي حصل على 23.1 بالمائة من المشاركين.

ويؤدي هذا الانشقاق إلى تقليص عدد مقاعد حزب ساينوري إلى أقل من 100 مقعد من مقاعد البرلمان وعددها 300.

ولم يعلن بان نيته خوض انتخابات الرئاسة، وقال فقط إنه سيكرس نفسه لخدمة بلاده بعد انتهاء فترة عمله كأمين عام للأمم المتحدة هذا الشهر.

ومع ذلك، كان من المتوقع على نطاق واسع حتى وقــــــت قريب أن يخوض بان الانتخــــــابات عن حزب باك.لكن الترشح عن حزب باك لم يعد مغريا بعد فضيحة الفســـــاد التي تتهم فيها صديقة لبــــــــاك بالتواطؤ مع الرئيسة للضغط على شركات كبيرة لدفع أموال لمؤسسات تدعم باك.

ونفت باك وصديقتـــــــها تشوي سون-سيـــــل ارتكابهما أي تجاوزات.



وكالات