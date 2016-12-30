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فتح 10 تخصصات جديدة بمراكز التكوين المهني بتيزي وزو

ديسمبر 30, 2016 أخبار محلية 0

فتح 10 تخصصات جديدة بمراكز التكوين المهني بتيزي وزو

خلال الدورة التكوينية الجديدة فيفري 2017

كشفت مديرية التكوين والتعليم المهنيين التابعة لتيزي وزو عن فتح ما لا يقل عن 8242 منصب تكويني لفائدة الشباب الذين يرغبون في اكتساب مهمنة أو حرفة معينة تسمح لهم بولوج عالم الشغل من بابه الواسع، وضمان حياته المستقبلية.

وحسب ما أضافت ذات الجهة الوصية، فإن هذه المناصب تنقسم إلى 2400 منصب في نمط التكوين الإقامي، 3650 في نمط التكوين عن طريق التمهين، إضافة إلى توفير ما لا يقل عن 2400 منصب تكويني في مجال التكوين التأهيلي وتنقسم هذه المناصب إلى 585 منصب خاص للنساء الماكثات بالبيوت، 330 منصب خاص للذين يسكنون في المناطق الريفية المعزولة، إلى جانب 45 منصبا تكوينيا أخر عن طريق الدروس المسائية، إلى جانب مجموعة من المناصب الأخرى الخاصة بفئات معينة من الشباب داخل المجتمع.
وفيما يخص التخصصات الجديدة التي ستضاف إلى قطاع التكوين المهني بمناسبة الدورة التكوينية الجديدة الخاصة بشهر فيفري 2017، فإنها تتمثل في 10 تخصصات جديدة من بينها 9 في التكوين عن طريق التمهين، وكما جاء في بيان مديرية التكوين والتعليم المهنيين الذي تحصلت “وقت الجزائر” على نسخة منه، فإن هذه التخصصات الجديدة المفتوحة لفائدة الشباب الراغب في التربص تكمن في صناعة الفخار التقليدي، نحت الأحجار والرخام، الاسكافة وتصليح الأجهزة، غسل وتبييض الملابس وهي اختصاصات يضمنها معهد التكوين المهني بعين الحمام، هذا إلى جانب تخصص تحضير المشروبات والمصبرات والمواد الدهنية بسيدي نعمان والنجارة ببوغني وعون صيانة أجهزة الاتصال والفندقة، على أن يتم التكفل بالتخصص العاشر في إطار التكوين في تخصص الإعلام الآلي الموجه لحاملي شهادات التحكم المهني وسيضمنها مركز التكوين خوجة خالد ببوخالفة، وهو التخصص الذي من المنتظر أن يلقي إقبالا واسعا من طرف الشباب نظرا لاهتمام هذه الفئة الكبير بالإعلام الآلي نظرا للتطور التكنولوجي.
وتعتزم مديرية التكوين والتعليم المهنيين، كما صرحت، فتح 4 فروع جديدة للتكوين وهذا لفائدة الشباب القاطن على مستوى كل من منطقة اعكوران، بوجيمة وهذا لغرض السماح لسكان هذه المناطق الراغبين في التكوين في مجال الخياطة، وكما أضافت فإن هذه العملية تدخل في إطار فتح فضاءات للتكوين المهني في المناطق البعيدة عن عاصمة الولاية من خلال استغلال مباني المدارس القديمة التابعة لمديرية التربية الوطنية ولا تشتغل في الوقت الراهن في عملية التدريس.
وفيما تعلق ببداية التسجيلات في الدورة التكوينية الجديدة التي ستكون خلال شهر فيفري2017، أكدت ذات المديرية أن ذلك سيكون خلال الفترة الممتدة بين 2 جانفي و18 فيفري المقبل، فيما ستكون أيام الاختيار والتوجيه بين 19 و21 فيفري المقبل أيضا، قبل أن يكون موعد الدخول المهني يوم الأحد الموافق لـ 26 فيفري 2017. ودائما في مجال التسجيلات تعلن المديرية الوصية بتيزي وزو عن إمكانية التسجيل عن طريق الانترنيت بعد الدخول إلى الموقع الرئيسي لوزارة التكوين والتعليم المهنيين وهذا على الموقع التالي. www.mfep.gov.dz


صبرينة. ا

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