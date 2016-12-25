“غوانتانامو صحي” بزرالدة ..آخر اهتمـاماته المرضى!

المستشفى يفقد سمعته الوطنية

سمعة مستشفى زرالدة بالجزائر العاصمة السيئة لدى سكان المنطقة، لم تأت من فراغ، على الرغم من الفريق الطبي المكافح الذي يعمل بشكل مكثّف في ظروف صعبة، من أجل زرع البسمة على شفاه المرضى وذويهم، فقد تسبب سوء التسيير والتعسف في استعمال السلطة وكذا إهمال متطلبات الاستشفاء في غرق المؤسسة في فوضى لا مثيل لها.. ومع تغيير المديرة المتسببة في كل ذلك منذ يومين، يأمل الفريق العامل، في أن تكون الإدارة الجديدة أكثر استماعا لانشغالاتهم وأكثر خدمة لقضية المريض والطبيب في المقام الأول.

أطباء رائعــــــون وسط فســـــــاد تسييري

في قسم الجراحة، الذي عاينته “وقت الجزائر” لأزيد من 6 أيام، تتضح المفارقة الكبيرة التي يحملها في جوفه هذا المستشفى، الطاقم الطبي يعمل بطاقة كبيرة، وربما فوق الطاقة، بالنظر إلى النقص الكبير في عدد الأعوان الطبيين والممرضين، وحتى عمال النظافة. وحسب بعض المصادر، فإن الإدارة قد تهاونت في التكفل بملفات المرضى المحتاجين إلى الجراحة، خلال سنة 2015، وتركتها تتراكم، ما شكل ضغطا على الفريق الطبي خلال السنة الحالية 2016، وزاد الأمر في تذمر المرضى، ما جعل المستشفى يفقد أحد أهم سماته في السمعة المهنية، وهي الالتزام.

سمعة المستشفى تردت كثيرا ونزلت إلى الحضيض، وصار كل من يقدم على التوجه إليه يقابل بنصائح تثبطه عن ذلك.. لكن المعاينة تكشف إلى أي مدى تحمّل الفريق الطبي الضغط وعمل بكل روح مهنية وإنسانية في سبيل إنقاذ المرضى من الانتظار الأليم، وعمدت رئيسة مصلحة الجراحة الحالية إلى برمجة كل المرضى المنتظرين منذ 2015 وأدرجتهم في جدول الجراحات المبرمجة هذه السنة، من خلال تكثيف العمل، دون أن يتحصل الطاقم على دعم إضافي من الإدارة من حيث التوظيف أو توفير الإمكانات الضرورية المطلوبة بتزايد، وهي الإمكانات التي اشتغل الطاقم دونها أحيانا أو تديرها بوسائله الخاصة أحيانا أخرى.

فتيحة العايب.. ضحية تعسف الإدارة

جملة من القرارات التعسفية تم اتخاذها خلال فترة الإدارة السابقة، عاينتها “وقت الجزائر بالصدفة” أثناء تواجدها بالمستشفى المذكور، آخرها قضية العاملة فتيحة العايب، التي أخرجت من غرفتها التي قدمها لها المستشفى منذ التسعينيات.فتيحة العايب، إحدى مناضلات هذا المستشفى، الذي التحقت به سنة 1990، تقول: “عملت في هذه المؤسسة قبل بداية شرارة العشرية السوداء، كنت آتي يوميا من لعقيبة بالعاصمة لأعمل بزرالدة، ولكن ظروف النقل تأزمت خلال سنوات الدم، كما أن العمل تضاعف كثيرا، فقد كان المشفى يستقبل يوميا العشرات من ضحايا الآلة الإجرامية الإرهابية، وكنت أساعد الجراحين في ‘البلوك’، وكم من حالات صادمة تكفلنا لها وكم من أجساد ورؤوس مقطوعة خطناها..”.وتضيف: “منحتني الإدارة منذ بداية عملي بهذا المستشفى غرفة في المستشفى لضمان أن أكون جاهزة للعمل في أي وقت، ولتوفر علي عناء التنقل وخطر التعرض إلى الحواجز المزيفة، وقد تم ذلك بشكل قانوني، وحصلت على وثائق الإقامة به، علما أن كل المستشفيات توفر غرفا لاستراحة الممرضين والأطباء، وبعد مدة تغيرت الإدارة، وجاء البروفيسور بورحلة ليتولى الأمور هنا، وقد جدد وثائق غرفتي”.

وتردف العايب: “أعمل هنا منذ 26 سنة، وطوال هذه المدة اشتهرت بسلوكي الحسن مع كل الموظفين والمرضى، ما عدا المديرة الحالية، (ك. ز)، التي أزعجتني منذ أول يوم وضعت فيه رجلها في هذه المؤسسة، حيث لاحقتني بالمشاكل، ولم تتورع عن سبي وشتمي وإسماعي الكلام الفاحش بمناسبة وبغير مناسبة.. ومنذ أسبوع، طلبت من بعض الموظفين بخلع باب غرفتي لإجباري على الخروج منها، حيث قضيت أسبوعا كاملا أتعرض للبرد خلال هذا الطقس البارد، كما أنها كانت تغلق الأبواب المؤدية إلى غرفتي خلال الليل، وتتركني هناك حبيسة حتى الصباح، كما أنها كانت تزورني خلال الليل لتهددني وتشتمني، ولم تكن لي الجرأة لتسجيلها ومواجهتها، خصوصا وهي تطعن في سمعتي وكرامتي، إلى أن طردتني يوم الجمعة الفارط، وحرمتني من غرفتي، وليس لدي أي مكان التجئ إليه حاليا.

وتختتم: “قصدت السلطات المعنية، ولجأت إلى الجهات المخول لها استقبال الشكاوى، لكن أحدا لم ينصفني، وأنا الآن انتظر من الإدارة الجديدة إنصافي”.

حالات الشتم والإهانة اللفظية التي تتفوه بها المديرة يوميا لم تطل فتيحة العايب فحسب، بل طالت كل عمال المستشفى، من أطباء وفنيين وعمال النظافة والأمن.. وهي حالات لا يسمح بها القانون مهما كانت مرتبة فاعلها.. والأدهى من ذلك، أن الطاقم –حسب مصدر موثوق منه- تعرض إلى العرقلة، والعقوبات التعسفية المكثفة، منها المحاسبة على أبسط أمر يبدو كخطأ، حتى وإن كان يصب في مصلحة المستشفى ككل.

ظروف صعبة..

في المقابل، وأمام الآلة الردعية التي قابلت بها جهود العمال، لم تحرص الإدارة على إصلاح النقائص التي لحقت بالمستشفى، حيث تعرض المطعم خلال موجة الأمطار الماضية إلى تسرب المياه بكثافة من السقف، إضافة إلى تسربها إلى بعض الغرف في قسم الجراحة، ولم تتدخل الإدارة في إصلاحها، بل أن الطاقم التمريضي هو الذي تكفل بعملية تصريف هذه المياه من الغرف.كما لم تحرص على تقديم وجبات مناسبة بالنسبة إلى المرضى المصابين بالسكري الخاضعين إلى عمليات جراحية، حيث تقدم لهم وجبات لا تناسبهم (عدس، كسكسي..) ولا بديل لهم، إلا ما يجلبه لهم الأقارب، أما المرضى النزلاء الذين ليس لهم أقارب يزورونهم، فمصيرهم لم يكن ليعني الإدارة، من قريب أو من بعيد.أما المراحيض التابعة لغرف المرضى الخاضعين لعمليات جراحية، فهي ليست من أولويات المديرة، حيث عاينت “وقت الجزائر” الحالة الكارثية لكثير منها، وكمثال على ذلك، ظلت الغرفة 7 من قسم الجراحة (الغرفة التي نزلت فيها صحفية “وقت الجزائر” لرعاية زوجها) دون مرحاض منذ دخول زوجها يوم 9 ديسمبر إلى غاية كتابة هذه السطور، كما أن حوض غسل الوجه يسرب الماء إلى الأرض، وهو حال العديد من الغرف (التي ظلت كذلك رغم استغاثات المرضى) إلى حد يضطر أصحابها إلى الاستعانة بمراحيض الغرف الأخرى أو الخروج من المشفى.

وفي عز الشتاء، ومع نهاية ديسمبر، تبقى المدافئ معطلة في مستشفى زرالدة، خصوصا قسم الجراحة الذي تنعدم فيه هذه الخدمة تماما، ليغرق المرضى في البرد خلال الليل، خصوصا خلال الأيام الماطرة، فضلا عن خدمات أخرى غائبة لم تحرك الإدارة من قريب أو من بعيد.

صحفية “وقت الجزائر” ضحية أخرى..

من جهتها، تعرضت كاتبة هذه السطور (وهي صحفية بجريدة “وقت الجزائر”) إلى تعسف غير مبرر من مديرة المستشفى، كلثوم الزاهي، حيث سعت منذ اليوم الأول إلى دخول المستشفى كمرافقة لزوجها الذي أجرى 3 عمليات جراحية خلال أسبوعين، نظرا لغياب موظفي مرافقة المرضى (الإجبارية قانونيا على كل المؤسسات الاستشفائية التي تجري عمليات جراحية). وقد عمدت المديرة السابقة (التي حولت منذ يومين فقط) إلى ممارسة نزعتها السلطوية عليها، حين منعتها من ذلك، طوال 10 أيام كاملة، ما دفع الصحفية إلى الاصطدام برئاسة المصلحة، ليتضح في الأخير، أن المديرة هي التي أعطت قرار منعها من الإشراف على زوجها، وجلب الطعام المناسب لصحته (كونه مصابا بالسكري من النوع الثاني)، بل ووصل بها الأمر إلى منع السيارة التي تقلها من دخول باب المستشفى، ومنع الأشخاص الذين يقلونها من مجرد ركن سياراتهم أمام المستشفى.

ولأن مرضى السكري في قسم الجراحة ليس لهم برنامج تغذوي محدد، فقد كان لزاما عليها أن تجلب له وجباته عدة مرات يوميا، ولكن الإدارة منعتها، بحجة خرق القانون الداخلي للمؤسسة، دون مراعاة لبقاء زوجها دون أكل، وفوق ذلك، فقد كان يسمح للأشخاص من ذوي “المعريفة” بالدخول وقتما شاءوا، تحت نظرها، وهو ما كان شاهدا عليه زملائها الصحفيين الآخرين، الذين تم إدخالهم ما عداها هي.



روبورتاج: خالدة.م