عيد ميلاد يلفه الخوف في بغداد بالعراق

بعد هجمات على المسيحيين

احتفل المسيحيون في بغداد بعيد الميلاد أول أمس، وسط حالة من الخوف الشديد، بعد هجمات دامية على متجرين يبيعان الخمور يملكهما مسيحيون.

وظهرت آثار إطلاق نار ودماء على المتجرين المتجاورين، بعدما فتح مسلحون النار في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة في حي الغدير ببغداد. وذكرت مصادر أمنية وطبية، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب أربعة.

وأبلغ نشطاء محليون عن أرقام أعلى للقتلى. وقال ريان الكلداني قائد كتائب بابليون، وهي مجموعة من المتطوعين المسيحيين تشكلت لقتال متشددي تنظيم الدولة الإسلامية، إن ثمانية مسيحيين وعضوا واحدا في الطائفة الأيزيدية قتلوا في الهجوم.

وقال ناشط مسيحي في مجال حقوق الإنسان يدعى جوزيف وردة لرويترز “يا لها من هدية دامية قدموها لنا في عيد الميلاد.”

أما ماريا بولس، المعلمة المتقاعدة والتي تسكن الحي الذي وقع فيه الهجوم، فقالت إنها ومسيحيين آخرين يشعرون بالخوف من الاحتفال بالعيد علنا.

وأضافت “نخشى أن نُقتل مثل الذين (لقوا حتفهم) في متجري الخمور. نشعر أننا غرباء في بلدنا.”

ويحجم شيعة وسنة العراق عادة عن بيع الخمور، وكثيرا ما استهدف مسلحون من الجانبين متاجر لبيعها يديرها مسيحيون خلال الحرب الأهلية في البلاد.

وهذا العام تعمل قوات حكومية على طرد تنظيم الدولة الإٍسلامية المتشدد من أجزاء من شمال العراق، حيث حظر التنظيم ممارسة شعائر أي دين غير الإسلام.

وشهدت مناطق كان يسيطر عليها التنظيم إقامة قداديس عيد الميلاد للمرة الأولى منذ 2013، وأبدى كثير من المسيحيين هناك تفاؤلا أكثر مما كان لديهم لسنوات بشأن مصير مجتمعات تعود إلى العصور القديمة.



وكالات