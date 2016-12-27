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عمال الأشغال العمومية بدون أجور

ديسمبر 27, 2016 همسات 0

عمال الأشغال العمومية بدون أجور

لازالت شرارة الغضب المتطاير تطفو إلى السطح بمديرية الأشغال العمومية لولاية سيدي بلعباس، بسبب تأخر أجور العمال المهنيين التابعين لميزانية الولاية، حيث توقف عدد منهم عن العمل، جراء عدم تسديد أجرهم الشهري وكذا منحة المردودية التي لم يستلموها منذ سنة كاملة، على عكس زملائهم في ميزانية التجهيز، ومما زاد الطين بلة، هو التأخر الكبير في دفع منحة الخطر، التي ظلت تشغل بالهم منذ سنوات، وأصبحوا يتلقون وعودا لا أساس لها من الصحة، فلحد الآن تعذر عليهم قبض مخلفات هذه الأخيرة، في ظل تجاهل المديرية لمطالبهم، وهي التي ترمي الكرة في مرمى المراقب المالي تارة ومديرية الإدارة المحلية تارة أخرى، فإلى متى هذه الفوضى في حق العمال؟

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