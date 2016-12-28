عمالقة الفن يرحلون وتتويجات في كبريات المحافل

2016 عرفـــــت زخمــــــا كبيـــــرا مــــــن الأحــــداث الثقافيــــة

عرفت الجزائر خلال السنة المنقضية 2016 أحداثا ثقافية كثيرة، تمثلت في رحيل أسماء من عالم الفن والأدب، مثل فنان المالوف القسنطيني محمد الطاهر الفرقاني ومغني الشعبي أعمر الزاهي.. وولادة أسماء أخرى، مثل الروائي ناصر سالمي.. وكذا تتويجات في كبريات المحافل الثقافية الإقليمية والعالمية، منها ترشيح الفيلم الجزائري “البئر” لجائزة الأوسكار الدولية، إحدى أرقى الجوائز السينمائية في العالم، وذلك تزامنا وإنجازات على المستوى الداخلي.



حصاد 2016

“البئر.. نحو الأوسكار والعالمية

في مجال السينما، تأهل فيلم “البئر” في سباقه نحو جائزة الأوسكار بعد فوزه بجائزة أحسن فيلم عربي بمهرجان مالمو، بحصوله على أعلى جائزة في هذا المهرجان في طبعته السادسة بالسويد، وهو المهرجان الذي يعد الآن من أكبر المهرجانات السينمائية بأوروبا خلال الحفل الذي أقيم بداية شهر أكتوبر الجاري.

وحاز الفيلم على إشادات إيجابية من النقاد، “لجماليته السينمائية”، وفيلم البئر لمن لم يشاهده حتى الآن، ينتمي إلى خانة الأفلام الثورية المميّزة التي اشتقنا إلى مشاهدتها والحديث عنها، فهو يتمتع بمقومات فنية وجمالية صورة سينمائية عالمية جميلة، تجعل منه تحفة الأفلام المنتجة على الفضاءات السينمائية الجزائرية الفريدة من نوعها عالميا، كما يمكنه أن يكون ناجحا على الصعيد التجاري والفني، وقد لاقى استحسانا وتنويها كبيرين من طرف كل وسائل الإعلام المحلية والدولية . والمساحة الفاصلة بينه وبين بقية الأفلام العربية الثمانية المشاركة في أوسكار 2017، كونه الفيلم العربي الوحيد الطويل الذي سبقت تتويجاته على الأفلام العربية الأخرى المشاركة، بحصوله على أكبر التتويجات القارية والإقليمية في وقت وجيز جدا، وربما هو الفيلم الأكثر تتويج من بين كل الأفلام العربية وحتى الأجنبية منها المشاركة حتى الآن، برقم قياسي تعدى الـ 11جائزة دولية وثلاث تتويجات لمخرجه لطفي بوشوشي كأحسن مخرج عربي حتى الآن.

والمتتبع للجوائز المتتالية والتتويجات المذهلة لفيلم البئر، يكاد يجزم بأنه الفيلم الوحيد الذي حظي باهتمام واسع من الجمهور والإعلام عند بداية عرضه، وقد اعتبره البعض طفرة فريدة في السينما الثورية الجزائرية وبهذا الاختيار، يكون الفيلم قد تفوّق على أكثر من عمل على بقية الأفلام التي كانت مرشحة على غرار الطريق إلى اسطنبول لرشيد بوشارب، وظلال الشفق للمخرج محمد لخضر حمينة وغيرها من الأفلام التي كانت مرشحة لحمل راية السينما الجزائرية منافسة الأوسكار لهذه السنة.



تتويجــــات مغاربيـــة وعربيــــة

في الأدب، فاز الكاتب الجزائري ناصر سالمي بجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها لهذا العام، عن روايته “الألسنة الزرقاء”، التي استغرقت منه قرابة العشرين سنة كتابة واشتغالا. وقد انتهج فيها أسلوبا فنتازيا تخييليا، ربطه بتيمة تاريخيّة سوداء تدور أحداثها بالجزائر، في مدينة افترضها الكاتب، بين خريف 1996 وربيع 1997، وفي زمن شديد القسوة عاشته الجزائر في عمق ظلام الموت والعزلة، لكنّها تلتصق بالنور مهما ظلَّ خافتا تحت بؤس الإشاعة والجريمة. وحسب الكاتب لم يأت عنوان الرواية “الألسنة الزرقاء” اعتباطيا، إذ يقول: “إيحائي مرتبط بوباء يصيب الأغنام فيقتلها. وأنّ هذا المرض رديف لوباء يصيب البشر فيجعل ألسنتهم مريضة: الإشاعة، التي تتحوّل إلى نمط حياة ثم إلى مرض اجتماعي، يصيب كلّ المجموعات بالخصوص في زمن الأحقاد والكراهيات القاسية”.

الرواية، لا تفسّر الإرهاب بالأسباب السياسيّة والعقائديّة وبالتّناقضات الاجتماعيّة والقبلية (العشائريّة) وحسب، بل ترى أيضا أنّ الإشاعات المغرضة التي تجعل المجتمع يعيش في حالة خوف دائمة، تشعل النيران هنا وهناك، وتقف وراء الانتشار السريع لوباء الإرهاب المستفحل في كلّ النسيج المجتمعي. وهو ما جعل النص يملك خاصياته الفنية التي جعلته يبتعد عن التكرار ويحاول من خلال ثمة الإرهاب العامة، أن ينشئ عالما أدبيا خاصا.

للإشارة، ناصر سالمي من مواليد 1969 من مدينة تغنيف، ولاية معسكر، بدأ شاعرا، إذ كتب ونشر الكثير من النصوص الشعرية، ثم تحوّل إلى كتابة الرواية، منها روايته “الألسنة الزرقاء”، المتوجة بجائزة كتارا، فئة النص غير المنشور، وستقوم مؤسسة كتارا بطبع الرواية ونشرها في الدورة القادمة في لغتها الأصلية، العربية، وتترجمها إلى الفرنسية والانجليزية.

أما في المسرح، وعلى المستوى العربي، ففازت المسرحية الجزائرية “بخور عصري” بجائزة أحسن عرض متكامل لمهرجان “صور المسرحي” بلبنان، وتمّ تكريم مخرجها هارون الكيلاني -من قبل مسرح اسطنبولي، ومن قبل الدكتور إياد الكاظمي من الجامعة العراقية- بجائزة أحسن مخرج، وتم ذلك خلال حفل اختتام المهرجان سهرة الخميس الماضي بسينما الحمراء.

والمسرحية مستوحاة من الطقوس الإفريقية، استعان بها المخرج لتجسيد مسرحيته، بداية من الجنوب الكبير، امتدادا إلى إفريقيا العميقة، وتناول فيها لمدة ساعة وخمس دقائق قصة مجموعة من الناس تتنافس للخروج من جلودها ومن رؤوسها تحت الطرق والاستحمام والبخور في جدبة مغاربية وإفريقية، ويعتقد الكيلاني أنّ المسرحية عبارة عن رد فعل أمام الورطة الإنسانية العالمية، وأنّها امتداد للتجربة المسرحية “فيزيو شظايا” التي أخرجها سنة 2011، وجاءت في حلة مسرح ما بعد الدراما، وتم الاعتماد فيها على كثافة الصورة وحرية الجسد، كما امتزج فيها المسرح بموسيقى “الديث ميتال” على المباشر.

أما مغاربيا، فاز فيلم “سمير في الغبار”، للمخرج محمد اوزين، بالجائزة الكبرى للمهرجان العربي الإفريقي للفيلم الوثائقي بزاكورة الذي شهد مشاركة 10 أفلام وثائقية من بلدان عربية وافريقية، تنافست لنيل الجائزة الكبرى هذا الفيلم يحكي معاناة الشباب الجزائري في الحدود الجزائرية المغربية ، وذلك في غياب الآفاق الذي يغرقه في الخنوع ، والامتثال لعصابات تهريب البنزينو المغامرة بحياته من أجل ضمان العيش الكريم في أغنى بلد بالبترول.

مستغانمي سفيرة اليونيسكو للسلام

من جهتها، اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو”، الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي لتصبح “فنانة اليونسكو من أجل السلام” لمدة سنتين، باعتبارها إحدى الكاتبات العربيات الأكثر تأثيراً، ومؤلفاتها من بين الأعمال الأكثر رواجاً في العالم.

وقالت مديرة منظمة اليونسكو إيرينا بوكوفا، إن “مؤلفات الأديبة الجزائرية تعد من بين الأعمال الأكثر رواجاً في العالم، نظراً لتميزها بعملها لصالح حقوق المرأة والحوار بين الثقافات ومكافحة العنف”. ودعت إيرينا الكاتبة أحلام مستغانمي لتضم نشاطاتها إلى نشاطات المنظمة.

وكتبت مستغانمي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلة: “لقد أصبحنا عشرة ملايين، لا أدري هل عليَّ أن أسعد، أم أن أصاب بالذعر وقد غدونا صفحة بحجم أمة، أمة تفوق في تعدادها عدد سكان 4 أو 5 دول عربية، أديرها وحدي (عالبركة) دون وزراء ولا مديرين ولا سفراء ولا خزينة أو مداخيل ولا جيوش ولا شرطة حدود، لا أحد يدقق في طائفة أبنائها، ولا فصيلة حبر المنتسبين إليها، ولا يُترك أحدٌ فيها من يتامى الأوطان، للعراء العاطفي دون سقف أمان، فنحن في تراحمنا وتعاطفنا كمثل الجسد الواحد”.

الجزائـــر تفقـــد عمالقـــة الفـــن

في 2016، فقدت الجزائر الفنان أعمر الزاهي، الذي اختار الانزواء والابتعاد عن الأضواء، بعد أن ترك رصيدا فنيا مميزا، جعله يلقب بأسطورة الأغنية الشعبية. وكان الزاهي نقل إلى المستشفى في سبتمبر بالعاصمة الجزائر، وتقرر سفره للعلاج بالخارج، إلا أن القدر لم يمهله، ليدفن بمقبرة القطار بالجزائر العاصمة.وكان آخر ظهور للزاهي على الساحة الفنية في 1987، حينما أحيا حفلا بقاعة ابن خلدون بالجزائر العاصمة، وكان معروفا بمشاركته في إحياء الأعراس والحفلات الشعبية ذات الطابع العائلي بعيدا عن الفعاليات ذات الطابع الرسمي.

ولد الفنان باسم أعمر آيت زاي في 1941 وبدأ مسيرته الفنية نهاية الستينيات من القرن الماضي، ليقدم سلسلة طويلة من الأغاني التي سكنت وجدان المستمع الجزائري منها (الخاتم ومريومة ويالوشام وبالصلاة على محمد ويالمقنين الزين..) كما كان يجيد العزف على العديد من الآلات الموسيقية مثل القيثارة والمندول.

ونعى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الفنان الراحل في رسالة جاء فيها “تلقيت بأسى وأسف نبأ انتقال المغفور له الفنان أعمر الزاهي إلى جوار ربه تعالى، هذا المبدع الذي أمضى حياته في خدمة التراث الموسيقي الوطني، أثرى المشهد الثقافي برصيد معتبر من الأغاني والألحان التي حفظها الجمهور وتمتع بها محبو الفن الشعبي”، قائلا: “لقد فقدت فيه الجزائر أحد أعمدة الغناء على مدى عقود طويلة، ولا شك في أنه سيظل قدوة للمبدعين ومعينا يفيض عليهم ببدائع الفن ويمكنهم من المزاوجة بين الأصالة والحداثة”.

كما فقدت الجزائر الملحن والمغني الجزائري محمد الطاهر الفرقاني الذي يعد عميد موسيقى المالوف العربية الأندلسية، عن 88 عاما، بعد سبعين عاما من العطاء الفني، ويعد الطاهر الفرقاني رائد موسيقى المالوف التي تعود جذورها إلى اشبيلية في الأندلس، وتعد مدينة قسنطينة، حيث ولد العام 1928 معقلها في الجزائر.

وكانت قسنطينة، حيث تنتشر اليوم الفرق الصوفية ذات الأنغام والإيقاعات المشابهة للمالوف، مقصد المهاجرين ولاسيما اليهود منهم بعد خسارة العرب للأندلس. وفي الخمسينات من القرن الماضي، اشتهر بهذا اللون الموسيقي ريمون ليريس (الشيخ ريمون).. نشأ محمد الطاهر الفرقاني أول الأمر على الموسيقى المصرية، لكنه تحول اعتبارا من العام 1951 إلى المالوف.وآخر حفلة قدمها كانت في تموز من العام 2015.

افتتـــــاح أوبــــرا الجزائــــر

شهد عام 2016 افتتاح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أكبر دار للأوبرا في الجزائر، أنجزت بهبة صينية بقيمة 30 مليون يورو، تقع ببلدية أولاد فايت بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر، وهي تتربع على مساحة 35 ألف متر مربع. وحضر مراسم الافتتاح الرئيسة السابقة لإندونيسيا ميغاواطي سوكارنو بوتري التي تقوم بزيارة صداقة إلى الجزائر وكبار المسؤولين الجزائريين. وأطلق على دار الأوبرا اسم الراحل بوعلام بسايح الدبلوماسي السابق ووزير الدولة المستشار الخاص والممثل الشخصي لبوتفليقة والذي توفي في يوليو الماضي.

وتتسع قاعة العرض الرئيسية لـ 1400 شخص يضاف إليها قاعات للتدريبات والتجهيزات وورشات فنية. وتعد أوبرا الجزائر التي وضع حجر أساسها العام 2012 هبة من الحكومة الصينية بقيمة 30 مليون يورو للجزائر، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس بوتفليقة للصين في 2006.



خ.ب/ق.ث