عبـادة يتهـم أطرافـا بزرع البلبلـة داخل “الأفلان”

قال إن نية ولد عباس للم الشمل صادقة

أكد، أمس، منسق حركة التقويم والتأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني السابق، عبد الكريم عبادة، أن ” الأمين العام جمال ولد عباس ومن خلال التغييرات التي يقوم بها داخل صفوف الحزب، يسعى لتجسيد لم شمل مناضليه”، مؤكدا أنه “صادق في وعده، ونحن نؤيد جمع الشمل في إطار إرادة حقيقية من طرفه”.

نطــــــالب بمرشحـــــين للتشريعيــــــات بعيـــــــدا عن الولاءات و”الشكــــــــارة”

أوضح عبادة، أمس، في اتصال هاتفي لـ “وقت الجزائر”، أن “ولد عباس ومن خلال التغييرات التي يقوم بها، سواء على مستوى المحافظات وهياكل حزب جبهة التحرير الوطني قرار صائب، يحاول من خلاله إعادة “الافلان” إلى الواجهة، وكذا صورته المعهودة، إلا أن بعض الأطراف المحيطة به، تحاول الضغط عليه بإعطائه معلومات مغلوطة عن مناضلين وإطارات سابقين محسوبين على الأمين السابق سعداني أو عبد العزيز بلخادم”، مؤكدا أن “هذه الفكرة لا تزال موجودة على المستوى المركزي للحزب، والتي تريد من خلالها بعض الأطراف زرع البلبلة وتأزيم الأوضاع داخل الحزب، بهدف التموقع غير المشروط ببقائهم مسيطرين على هياكله ومفاصله”، داعيا “ولد عباس الوقوف ضد هاته الأصوات التي تغرد خارج إرادة الحزب ومناضليه الأوفياء الذين قدموا الكثير”.

وأشار عبادة، أن “ولد عباس لديه نية حقيقية سليمة، يحاول من خلالها وبشتى الوسائل المتاحة لم شمل أبناء الحزب العتيد، إلا أنه وجد صعوبة من هذه الأطراف خاصة من مساعديه داخل محيط “الأفلان”، الذين يقدمون له معلومات مغلوطة عن أبناء الحزب الحقيقيين، من أجل البقاء في مناصبهم، والتي جاءت تزامنا والتشريعيات المقبلة، لكن يتعين على الأمين العام في الوقت الراهن، عدم السماع لهم وإنهـــــــاء الخلافات في أقرب وقت ممكن، بالقضاء على الرداءة والولاءات التي فككت الحزب”، قائلا إنه “كان لنا موقف من بلخادم وسعداني، ونريد من ولد عباس أن يفتح بـــــــــــــاب الحوار ويطهر الأفلان من الرداءة والسلوكات الانحرافية التي دفعتنا إلى الانشقاق”.

كما اعتبر منسق تقويمية حزب جبهة التحرير الوطني، أنه “لا يوجد تقـــــــــارب فعلي نضالي، وإنما هو تقارب غير مؤسس، لكنه يسعى لمبادرة ملموسة ننتظرها من جمال ولد عباس”، قائلا إنه “بعد لقـــــــائنا مع ولد عباس، ننتظر مبادرته لتجسيد لمّ الشمل داخل الحزب، لأنه رجل مـــــــواقف ونيته صادقة، ونحن نؤيد جمع الشمل في إطار إرادة حقيقية”.

وفي سؤال له حول موقف الحزب من التشريعيات المقبلة، فقال عبادة إن “كل الخوف من الانتخابـــــات المقبلـــــة في حال ما بقيت هذه الأطــــــــراف الآمر الناهي داخل صفوف “الأفلان” التي تتطلب من ولد عباس اختيار المنتخبين المناسبين بعيدا عن الولاءات وأصحــــــاب الشكارة الذين شوهوا صورة الحزب في عــــــديد المنـــــــــاسبات، من خلال محـــــــــاولاتهم التي يسعون من خلالها التموقع والبقاء في مناصبهم بلعب أوراقهم الأخيرة”.



لخضر داسة