طبعة أولى للفيلم المتحرك بالجزائر “جزانيم”

لجمع المواهب الجزائرية وترقية جهودها

انطلقت، أول أمس، بقصر الثقافة مفدي زكرياء بالجزائر، الطبعة الاولى للفيلم المتحرك المخصصة لترقية الإنتاج الجزائري لهذا النوع. وسيتم خلال الطبعة الأولى لـ”جزانيم”، المنظمة من طرف المنتجين “ريل دريم ديجيتال” استوديو “البوراق”، بمساهمة المركز الجزائري لتطوير السينما، تنظيم ورشات تكوين وسلسلة من العروض.

وحيا وزير الثقافة عز الدين ميهوبي الذي حضر حفل الافتتاح مبادرة هؤلاء المنتجين الذين يعملون منذ عدة سنوات بإمكانياتهم الخاصة، مع “تشجيعهم” لإنتاج محتوى جزائري والاستلهام من تاريخ الجزائر، كما دعا وزير الثقافة إلى “مضاعفة” تنظيم مثل هذه التظاهرات في مناطق أخرى من الوطن وإلى “إعداد مشروع مهرجان مخصص للفيلم المتحرك”.

من جهته، يرى منظم هذه التظاهرة، ايفاز معطوب، أنه أضحى اليوم من الضروري تنظيم هذا النوع من التظاهرات، بهدف “جمع” المواهب الجزائرية و”ترقية انتاجاتها” تجاه جمهور يواجه كما هائلا من الأفلام المتحركة الأجنبية. فبالنسبة للمتحدث ذاته، تبقى هذه الأعمال “أفضل” وسيلة للتعبير عن الثقافة والهوية الجزائرية خاصة “اتجاه الجمهور الشاب”.

وافتتحت الورشات التكوينية الأولى لـ”جزانيم” ظهر أول أمس، وخصصت لكتابة السيناريو والقصة المصورة والرسوم والحقيقة الافتراضية بمشاركة عدة مخرجين سينمائيين. وستعرف هذه الأيام تناول عدة أنواع من الأفلام المتحرك من قبل المخرجين سامي لاموتي وكمال زاكور وبشير طيب شريف وخالد شهاب.كما برمجت سلسلة من عروض لأعمال جزائرية وبرنامج مخصص للأطفال على مستوى قصر الثقافة مفدي زكرياء وبقاعات السينما بالجزائر العاصمة وتيزي وزو.

وستتواصل هذه الأيام التي تعد الأولى من نوعها والمنظمة بدعم من وزارة الثقافة إلى غاية 31 ديسمبر.

ق.ث