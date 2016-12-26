صالحـــي لا تســـوق الأوهــــام!

آخر تحديث : ديسمبر 26th, 2016 9:16 مساءً
ديسمبر 26, 2016 Wakteldjazair همسات 0
قالت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، إن حزبها جاء لتكوين مناضلين وتوعية المواطنين، ولم يأت ليكون برنامجه سبا وشتما ونقدا فارغا، مردفة “أن حزبنا وجد ليكون بديلا أو على الأقل إضافة إيجابية، بما يطرحه من أفكار وحلول للمعضلات المختلفة التي تطرأ على الفرد و المجتمع، فلا يمكن أبدا أن نُسوِّق الوهم للمواطنين، كما لا يمكن أن يكون الحزب هيأة لبريد الواقع والاستمرار في نفس الأوضاع”.
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