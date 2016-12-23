شكيب خليل يهين الصحافيـين

تعرض الصحفيون لـ”الإهانة”، من قبل وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، خلال متابعة محاضرة له، ألقاها بفندق بمدينة برج بوعريريج، حيث عبر عن غضبه، وقام بإبعاد ميكروفونات القنوات التي وضعت على المنصة من أمامه، بسبب تأخرهم عن موعد المحاضرة، حيث بدا عليه الغضب وكان يردد عبارة “رانا نلعبوا ولا كيفاش”.