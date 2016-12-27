شجــر الحـامة الأسطـوري .. يتجـه نــحو الزوال !

بعـــــد أكثـــــــر من قرنـــــــــين عن إنشـــــــــــاء الحـــــــــديقة

يصفها الكثيرون بكونها رئة العاصمة، وآخرون يعتبرونها فضاء ترفيهيا يخفف عنهم ضغوطات الحياة، وبرز طرف ثالث يعتقد أنها مصدر مهم لتحقيق الربح وخلق الثروة، وبين الجميع يضيع أولئك الذين يستميتون لإبراز الأهمية التراثية لكل شجرة ونبتة تنبض عروقها عبقا تاريخيا خالصا تصل جزائريي اليوم بأجدادهم من القرن التاسع عشر، وهي الرؤية التي تتناقض مع الرؤى الثلاثة الأخرى التي تستجيب لسياسة التقشف التي تبنتها الحكومة، وبدا للأخيرة أن هذا التوجّه الجديد سرعان ما سيأخذ إجراءات أكثر جرأة تحت ذريعة متطلبات الوضع الاقتصادي، حيث تصبح فيه الشجرة هي الحلقة الأضعف في معادلة تحقيق ربح، قيل إنه إلزامي لدفع مستحقات تسيير حديقة لم تستفد من تصنيف لا قانوني ولا إداري ولا حتى شعبي.

باشرت الاتهامات تتراشق هنا وهناك، بوجود أطراف تعبث بحديقة التجارب الحامة، وازدادت وتيرة المخاوف، بمجرد أن أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال عن تعديل القانون الأساسي الخاص بها من مؤسسة ذات الطابع الإداري إلى مؤسسة ذات تسيير تجاري صناعي، وفتح أصدقاء البيئة قوسا كبيرا عن مستقبل أشجار تؤرخ لأكثر من حقبة زمنية مرت على الجزائر، وتساءلوا عن مصير الغطاء النباتي الذي صنّفه الكثيرون في خانة الكنوز التي يفخر بها الجزائريون، خاصة وأن الداني والقاصي على حد سواء، يعلم أن ضريبة هذا التحول يفرض الاستسلام لجدوى اعتماده، من خلال التوسع أكثر، بغية تحقيق أرباح إضافية، حيث كشفت بعض المصادر، أن هناك مشاريع مرتقبة سيتم الإفراج عنها مستقبلا على غرار حديقة للألعاب ومطاعم جديدة ومرافق أخرى تستجيب للطابع الترفيهي للمكان، وهو ما سيحرم الحديقة من دورهــــــا العلمي وأقلها خطرا تقليص مهامها، تتمة للإهمال الذي طالها والذي جعل المسؤولين يعمـــــــدون إلى تهديم المخبر العلمي الوحيد في2008، بحجة بناء آخر يستوعب الزخم الكبير للنباتات المحتـــــــــــاجة إلى متابعة مخبرية، وهو ما لم يتحقق إلى يومنا هذا.



68 ألــــف هكتــــار من التحـــــفة الاستوائــــية تضــــيع بالــحــــامة

تقلّصت مساحة الحامة التي كانت قبل أكثر من قرنين تمتد على مساحة تصل إلى 100 ألف هكتار، لتبلغ 32 ألف هكتار بفعل الزحف العمراني عليها واستغلال جزء منها لإنشاء مكتبة الحامة وفندق “سوفيتال” وغيرها من المنشآت الأخرى، والحديقة تعد متحفا حقيقيا للطبيعة، إذ تحوي أشجارا يفوق عمرها 150 سنة ونباتات نادرة وفريدة أتت من مختلف أرجاء العالم، وذهب بعض البيولوجيين أبعد من ذلك، عندما افترضوا أن عمر عدد من الأشجار يتجاوز ذلك ويتجاوز حتى تاريخ احتلال الفرنسيين الجزائر في عام 1830، خاصة وأنهم عثروا بها على أشجار معمرة شجعتهم لتحويلها إلى حديقة للتجارب، تحوي حاليا أكثر من 2500 نوع من النباتات والأشجار، من بينها 25 نوع من أشجار النخيل، بالإضافة إلى أنواع نادرة من النباتات، على غرار شجرة “الدراسيلا” التي تعرف بشجرة التنين، وهي الوحيدة في العالم التي يبلغ عمرها حوالي القرنين. إضافة إلى شجرة ورد يبلغ ارتفاعها30 مترا، وتعود إلى مائة سنة تقريبا، وأشجار نخيل من نوع البلميط إلى أشجار البيلسان العريقة التي قد ترتفع 30 مترا، إضافة إلى شجرة الكافور ونبات الخيزران، فضلا عن شجرة الجنكة شجرة الكزبرة أو عشبة الذكاء، وهي أحد أنواع الأشجار التي تتحمل التقلبات المناخية القاسية قرونا عدة.

وتعد الحديقة، حسب الخبراء الفرنسيين، إحدى أجمل خمس حدائق في العالم، حيث أن معظم أشجارها يفوق عمرها القرن، وتحوي عدة تماثيل تاريخية نادرة مثل تمثال المراة المستحمة العريق وهو الوحيد في العالم، وهو التمثال الذي اختفى سنوات العشرية السوداء، قبل أن يعوذ للطهور في ظروف غامضة، وتحتضن الحديقة بحيرة خاصة بالأسماك وأخرى خاصة بأنواع عدة من الطيور المائية كالبط الأبيض والبجع والبط المكسوفي، تحوي أيضا حديقة التجارب حديقة حيوانات فرعية عريقة، كانت تستعمل قديما كمركز تجارب لتربية حيوانات أدغال إفريقيا ودراسة تأقلمها قبل إرسالها إلى أوروبا، حيث يتشابه مناخ شمال الجزائر مع مناخ أوروبا . والملاحظ أن مناخها يختلف تماما عن مناخ العاصمة الذي يتراوح ما بين 5 و38 درجة في الشتاء والصيف على التوالي، في حين لا يقل في الحامة عن 15 درجة شتاء ولا يزيد عن الـ25 درجة صيفا. وتوصف بكونها مكتبة عالمية للنباتات، وتعد إحدى ثلاثة أكبر حدائق تاريخية في العالم.

من يعبث بالمخــــزون النبــــاتي للحاـــمة ؟

بالغ عدد ممّن وصفوا أنفسهم بكونهم أصدقاء للبيئة في التحذير من الأخطار المحدقة بحديقة الجزائريين ورئة العاصميين، وذهبوا إلى أبعد نقطة بالحديث عن مخطط مقنن للقضاء على هذا الإرث التاريخي، من خلال عمليات قطع الأشجار يتجاوز عمرها 200عام، والمساس بالموروث المادي والمعنوي لها، وعزوا هذا الأمر إلى الإشارات التي سبقت الإعلان عن تغيير نظام تسيير الحديقة، من خلال هدم مخبر الحديقة والتخلّص من كتيبات ومجلات تعود إلى العهد الاستعماري، تشمل تعريفا شاملا لكل نبتة، مع العبث ببذور عدد من النباتات النادرة، بحجة أنها بذور ميتة، وهو ما أثار حفيظتهم للامبالاة التي طالت المكان، الأمر الذي جعلهم يلجأون إلى نواب البرلمان للتدخّل، بغية إنقاذ الحديقة والوقوف في وجه الفوضى التي أضحت عليها، والتي قالوا إنها لا تقل خطورة عن سنوات العشرية السوداء، عندما اضطرت السلطات وقتها إلى غلقها، وأشار المحتجون، بأصابع الاتهام إلى أطراف تحفظوا عن ذكر أسمائهم، بالتورّط في عمليات قطع الأشجار التي يعود غرسها إلى بدايات الاحتلال الفرنسي وربما قبلها، بحجة أنها شاخت ولم تعد قادرة على المقاومة، متسائلين من التجاهل الذي بلغته والتي جعلت كثير من الدول تكف عن مراسلاتها للتعاون في المجال البحثي في النباتات النادرة، آخرها كان مراسلة من دولة المكسيك، التي استفسرت عن نوع من النبات الذي لا يوجد إلا في هذه الحديقة، فلم يكلف المسؤولون أنفسهم عناء الرد، أمور كثيرة جعلت هؤلاء يدقون ناقوس الخطر، مقترحين ضرورة تصنيف الحديقة أولا قبل تنفيذ قرار تعديل قانونها الأساسي، حماية لها من الانتهازيين الذين من الممكن أن يستغلوا الوضع لتحويل مسارها .

من جانبها، قلّلت الإعلامية والمناضلة من أجل البيئة، فاطمة الزهراء زرواطي، في حديث لها مع “وقت الجزائر”، من خطورة الإجراء الذي اتخذ مؤخرا بشأن إعطاء الطابع التجاري على تسيير حديقة التجارب، معتبرة أن هذا الوضع لن يسيء إلى الحديقة ، في حين أنها حذرت من التغاضي عن بعض الممارسات التي يقوم بها بعض المواطنين، ومنها تصرفات تطال النباتات والأشجار وحتى الحيوانات، ومنها تلك السلوكات غير الأخلاقية التي تمنع العائلات من الاستمتاع بالتميز الذي تتمتع به الحديقة، معاتبة على من يصدر الاتهامات ويحيلها على المجهول، داعية إلى التبليغ عن أي عملية قطع تستهدف الأشحار خـــــــــاصة أشجار هذه الحديقة، مشيرة أنه وبحسب المادة 17 و15 من القانون القديم، فإن أي مواطن يمكــــــنه التبليغ وفتح شكوى في هذا الإطار، مضيفة أن القانون الجديد شدد أكثر على هذه النقطة.

وكانت خبيرة في القانون، قد علّقت على موضوع تغيير القانون الداخلي للحديقة نحو التسيير التجاري، بأنه يخدم الحديقة، من خلال التمكّن من دفع مستحقات الموظفين والتكفل بالأعباء المادية لمتطلبات الاعتناء بحديقة تعود نشأتها إلى ما قبل القرنيين الماضيين دون الاتكال على الدولة، وهذا ما يبرر الارتفاع الملفت في تذاكر الدخول لتبلغ 100 دج.



فرنســــــا تنســــخ حــــــديقة فرســــــاي في قلــــــب العــــــاصمة

لم تستطع إنشاء حديقة خاصة بها تماثل في روعتها حديقة الحامة التي خلّفتها وراءها مكرهة بعد أكثر من قرنين من غرس أول نبتة بها، وفشلت في افتكاك إحدى المراتب الخمس الأولى في العالم من حيث روعة مساحاتها الخضراء وتنوع نباتاتها، كما ارتقت إليها الحديقة الجزائرية، حسب تقديرات خبرائها، فاكتفت بالعودة إليها من بوابة الخبرة لتستنسخ حديقة قصر فرساي في قلب العاصمة وتمضي أكثر من خمس سنوات في مجرد التهيئة وإمداد بحيراتها بشبكة المياه وترميم الآبار ..، فرنسا التي لم تهضم يوما تخليها عن الحديقة الإفريقية الأولى، التي تعود فكرة إنشائها إلى قادتها المستعمرين، ومثلت بها أفلام سينمائية مشهورة، على غرار فيام طارزان، قدمت تقريرا أسودا عن حالها بعد الإهمال الذي طالها في أعقاب العشرية السوداء، فكان أن نالت فرصة إعادة الاعتبار لها واستعادت وجهها الجمالي، مستقطبة ملايين الزوار سنويا، لتنزاح هذه الحديقة الأسطورية شيئا فشيئا عن دورها الذي حافظت عليه حتى في أصعب الأوقات وتقترب إلى حديقة ترفيهية تخلو من التميز.



روبورتاج: حسيبة.ب