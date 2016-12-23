سلحفاة عملاقة تقذفها أمواج البحر بجيجل

آخر تحديث : ديسمبر 23rd, 2016 7:43 مساءً
ديسمبر 23, 2016 Wakteldjazair همسات 0
تم انتشال عشية أمس، سلحفاة عملاقة بإحدى شواطئ جيجل، وحسب ما صرحت به الملازم أول “أحلام بومالة” بمديرية الحماية المدنية لـ«وقت الجزائر”، فإن مصالح الحماية المدنية تنقلت إلى عين المكان وبالضبط بشاطئ المنار الكبير ببلدية جيجل للتدخل، من أجل انتشال سلحفاة بحرية لفظتها مياه البحر على مستوى الشاطئ، حيث أن السلحفاة التي عثر عليها كانت ميتة، ووزنها يقدر بـ300 كيلوغرام وطولها حوالي 1,80 متر، وحسب الطبيب البيطري الذي كان مع أعوان الحماية المدنية، فإنه أشار إلى أن هذا النوع من السلحفاة تعيش في المحيطات والبحر الأبيض المتوسط، وهي الأولى من نوعها بهذا الحجم تقذفها مياه البحر إلى اليابسة .
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