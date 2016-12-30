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سلال يهون من حدة الأزمة في 2017

ديسمبر 30, 2016 الحدث 0

سلال يهون من حدة الأزمة في 2017

أبقى على موقفه المنافي لخطورتها

بحديثه عن سنة مقبلة مريحة وعادية على صعيد اقتصادي واجتمــــــــاعي، أبقى الوزير الأول، عبد المــــــالك سلال، على موقفه المنافي لخطورة “الأزمة”.
لم يتحدث الوزير الأول، في حوار أجراه مع التلفزيون العمومي، سهرة الأربعــــاء الفارط، بمنطق أن الأزمة خطيرة مستمرة في تهديد الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد، مثلما يتفق على وصفها جميع المعنيين تقريبا ( من خارج الحكومة).
وذكر سلال، أنه لن”يكون هناك مشكل في سنة 2017، وأن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ستكون جد عادية(..) وأن الحكومة تطمئن الشعب من أنها تتحكم في زمام الأمور (..) وان المستوى المعيشي سيكون جد عادي”. ولتأكيد هذا يشرح سلال بما فحواه أن “الحكومة لن تتراجع عن الدعم الاجتماعي، ودعم مختلف المواد، خاصة الأساسية، والتي لن تطبق عليها رفع الرسوم”، وأن “الحكومة لن تتراجع عن إنجاز مختلف المشــــــاريع التي انطلقت وستواصل إنجازها، سواء تعلقت بمجال السكن أو التربية والتعليم العالي”.
ومنذ بداية أزمة تراجع أسعار النفط، يحتفظ سلال بنفس الموقف، فلا يتفق مع غيره، من الخبراء ومسؤولي جميع الأحزاب والفعاليات، من أن الوضع تتحكم فيه أزمة خطيرة. ولتهوين الوضع، يقول سلال “بالرغم من تراجع أسعار النفط، فإن الأوضاع المعيشية للجزائريين لم تتقهقر (..) وليس هناك تقشف بل ترشيد في النفقات”.
وما يفسر اطمئنان سلال على عدم السير العادي للوضع، دون مشاكل تطرح خلال السنة المقبلة، هو 114 مليار دولار، الرقم الذي قال إنه متبقي في احتاطي الصرف، اعتبارا من نهاية ديسمبر 2016. وزيادة على أن الرقم يضمن راحة خلال سنة 2017، فبحسب سلال “ستكون هناك وفرة في السلع وحركية اقتصادية كبيرة”.

عبد العالي.خ

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