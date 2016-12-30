سكان“أولاد أسنان” بالمدية يطالبون بغاز المدينة

بالرغم من سلسلة الشكاوى

لا يزال مشكل انعدام الغاز الطبيعي بحي أولاد أسنان بالمدية مطروحا، بالرغم من سلسلة الشكاوى التي تم إيداعها لدى بلدية ذراع اسمار ووالى الولاية، منددين في الوقت ذاته بسياسة اللامبالاة التي تنتهجها هذه الأخيرة إزاء وضعيتهم، لاسيما أنهم يضطرون للخروج يوميا لاقتناء قارورات غاز البوتان.

كما حملت العائلات القاطنة بحي”اولاد اسنان” بالمدية مسؤولية معاناتها للسلطات المعنية التي لم تكترث لحجم معاناتها، في الوقت الذي لم تتوقف عن إيصال انشغالها لدى مصالحها، هذا وقد اتهم قاطنو الحي السلطات المحلية والولائية “بالتماطل” في إيصال سكناتهم بشبكة الغاز الطبيعي، رغم إيداعهم العديد من الملفات من أجل الاستفادة من هذه الخدمة، التي لطالما كانت حلم الكثير منهم، وحسب تصريحات العائلات القاطنة بالمنطقة فإنها تضطر للخروج في كل مرة بحثا عن قارورات غاز البوتان، التي حولت حياتها إلى جحيم خاصة في فصل الشتاء، أين تتعدد استعمالات هذه المادة مما يستوجب عليهم شراء أكثر من قارورة، الأمر الذي أتعب الكثير منها خاصة تلك التي لا تملك سيارات تقلها، مشيرة في سياق حديثها أن هذا المشكل قد تسبب لها في الكثير من المشاكل الصحية نتيجة ثقل القارورات، مما حتم عليها الوضع في الكثير من الأحيان إلى كراء سيارات الكلوندستان من أجل التخفيف من حجم معاناتها رغم تكاليفها، كما تحدث المعنيون عن المشاكل التي يواجهونها في فصل البرد بسبب نقص قارورات الغاز، أين يحتم عليهم الوضع التنقل إلى البلديات المجاورة للبحث عن هذه المادة، التي يجدونها في أغلب المرات بأسعار ضعف التي كانت عليه في سائر الأيام، بالإضافة إلى المصاريف الزائدة التي أفرغت جيوبهم وحالت دون استقرار حياتهم، أمام هذه الظروف يطالب سكان حي “اولاد اسنان” من رئيس بلدية ذراع اسمار ومؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بالمدية، بضرورة الالتفاتة لمطلبهم وتزويد سكناتهم بهذه المادة الأكثر من ضرورية التي من شأنها أن تنسيهم مرارة الأيام التي قضوها في البحث عن غاز البوتان.



بلال موزاوي