سفير باكستان عند بن صالح

استقبل، أمس، عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، بمقر المجلس، أمران ياوار، سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية بالجزائر، وتم خلال اللقاء، التطرق للعلاقات الثنائية التاريخية، كما حرص الطرفين على بذل المزيد من الجهود لترقيتها واستعراض جوانب من إمكانيات التعاون المتاح في شتى المجالات، وأهمية بعث ديناميكية جديدة بتفعيل التواصل وتبادل الزيارات على الصعيد البرلماني، للمساهمة في الدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين.