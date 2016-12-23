سفيان هني يضاف إلى القائمة الموسعة تحسبا لـ”كان” الغابون

ضمّت 4 لاعبين جدد و4 آخرين سجلوا عودتهم للتشكيلة

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، أمس الجمعة، عن إضافة مهاجم أندرلخت البلجيكي، سفيان هني إلى القائمة الموسعة تحسبا لكأس إفريقيا للأمم-2017 المقررة بالغابون، والتي تضم 4 لاعبين جدد و 4 آخرين سجلوا عودتهم للتشكيلة الوطنية، وعرفت القائمة التي كشف عنها أول أمس، الناخب الوطني جورج ليكنس، استدعاء وجوه جديدة لأول مرة، ممثّلة في سعدي إدريس، مهاجم كورتري البلجيكي، ومختار بلخيثر مدافع النادي الإفريقي التونسي، وزميله بِنفس الخط من مولودية الجزائر، أيوب عزي، ومحمد بن يحي لاعب الخط الخلفي لفريق اتحاد الجزائر، فضلا عن عودة زملاء لهم سبق وأن ارتدوا ألوان الخضر، على غرار المدافعون جمال مصباح من كروتون الإيطالي، ورامي بن سبعيني من ران الفرنسي، ومحمد الربيع مفتاح من اتحاد الجزائر، والمهاجم إسحاق بلفضيل من ستاندار دو لياج البلجيكي، مع تسجيل استغناء الناخب الوطني عن المدافعِين مهدي زفان الذي ينشط في ران الفرنسي، ومهدي تاهرت من أنجي الفرنسي، ومحمد خثير زيتي الذي يحمل ألوان وفاق سطيف.

وسيتم تقليص القائمة الموسعة التي تضم حاليا 32 لاعبا، إلى 23 لاعبا، وسيدخل “الخضر” في تربص مغلق بِالمركز الفني الوطني لسيدي موسى في 2 جانفي المقبل، وفي 7 و10من جانفي القادم، انطلاقا من الساعة الخامسة مساء، يواجهون وديا منتخب موريتانيا بملعب مصطفى شاكر بالبليدة، فيما برمجت السفرية نحو الغابون على متن طائرة خاصة في 12 من الشهر ذاته. ويستهل المنتخب الوطني مشواره في “كان”، بمواجهة المنافس زيمبابوي بِتاريخ الـ 15 من جانفي المقبل، ضمن فوج يضم كذلك السنيغال وتونس.

وفيما يلي قائمة الـ 32 لاعبا الموجهة لهم الدعوة:

حراسة المرمى: وهاب رايس مبولحي، مليك عسلة، شمس الدين رحماني.

الدفاع: كارل مجاني، فوزي غلام، عيسى ماندي، جمال مصباح، رامي بن سبعيني، ياسين كادامورو بن طيبة، هشام بلقروي، الهواري فرحاني، مختار بلخيثر، أيوب عزي، محمد الربيع مفتاح، محمد بن يحي.

خط الوسط: سفيان فيغولي، ياسين براهيمي، نبيل بن طالب، سفير تايدر، عدلان قديورة، مهدي عبيد، إسماعيل بن ناصر، ياسين بن زية، آدم الوناس.

الهجوم: رياض محرز، إسلام سليماني، العربي هلال سوداني، رشيد غزال، إسحاق بلفضيل، إدريس سعدي، بغداد بونجاح، سفيان هني.

العربي شريف

