سب وشتم داخل “بي.دي.آل” برج بوعريريج

أقدم كهل على سب وإهانة موظفي بنك التنمية المحلية وكالة برج بوعريريج داخل مقر عملهم، وصب جام غضبه عليهم، واصفا إياهم بأقبح الأوصاف، ما دفع بالعديد من زبائن هذا البنك بالانصراف ومغادرته بسبب الفوضى العارمة والكلام البذيء، ولولا تدخل أعوان الأمن الداخلي لوقعت الكارثة، خاصة وأن المعني أصر على مواصلة شن هجومه الكلامي الفاحش وتوعدهم بالانتقام منهم لأسباب لم نتمكن من معرفتها. والغريب في الحادثة، أن مسؤولي هذه الوكالة العمومية لم يتحركوا لاتخاذ الإجراءات الضرورية ضده، لعدم تكرار مثل هذا الحوادث وفضلوا التزام الصمت وفقط.