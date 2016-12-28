زوخ يأمر الأميار بنشر قوائم “السوسيال” قـبل الفاتح جانفي

في خطوة لربح ثقة أصحاب “الضيق” وتفادي غضبهم

أعطى والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، تعليمات صارمة لرؤساء بلديات العاصمة، بنشر قوائم المستفيدين من سكنات اجتماعية ايجارية الموجهة لأصحاب “الضيق”، في مدة أقصاها الفاتح من جانفي القادم، وهي الأوامر التي جاءت عقب تصريحاته الأخيرة بشان تحضيراته لإطلاق العملية الترحيل الـــ22 بداية من السنة المقبلة التي خصصت لهم.

أسرت مصادر عليمة لــ”وقت الجزائر”، معلومات تفيد أن والي العاصمة، عبد القادر، شدد خلال هذه الأيام على الأميار الذين لم ينشروا لحد الساعة قوائم المستفيدين من سكنات “السوسيال”، التي سبق وأن منحها زوخ لهم منذ ما يزيد عن سنتين، بنشرها في مدة 5 أيام القادمة، على أن لا تتعدى المهلة الممنوحة لهم الفاتح من شهر جانفي القادم، نظرا لانطلاق مصالحه في التحضير لعملية إعادة الإسكان في مرحلتها الــ22 وهي العملية التي سبق وأن أكد أنها موجهة لأصحاب “الضيق” الذين صبروا طيلة هذه المدة وحرموا في كافة عمليات الترحيل التي انطلقت منذ جوان 2014، حيث أوضح في تصريحات سابقة أنه سيتكفل شخصيا بعملية ترحيلهم إلى شقق لائقة كما فعل مع أصحاب القصدير، بعد التماطل أميار الــ57 في نشر القوائم مخافة من موجة الاحتجاجات التي تصاحب العملية في كل مرة نظرا للعدد الهائل للملفات المودعة منذ سنوات تقابلها الحصة الصغيرة التي منحت لهم والتي لم تتعد في بعض البلديات 100 سكن اجتماعي.

وحسب ذات المصادر، فإن المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية، بدأ في تطبيق حملته الشرسة على رؤساء البلديات، وتشديد الخناق عليهم بإجبارهم على تعليق القائمة قبل الموعد الذي حدده، عن طريق عقد اجتماعات طارئة في المقاطعات الإدارية الـــ13 التابعة لإقليم العاصمة، تضم كل من الوالي المنتدب والأميار التابعين لها، للوقوف على سيرورة عملية التحقيقات من اجل التوصل إلى اتفاق حول التاريخ الذي سيعلن الأميار على القائمة ليفي الوالي بالوعد الذي قطعه على أصحاب “الضيق”، لاسيما تأكيداته المتكررة على تكفله شخصيا بملف “الضيق” وسعيه لتوزيع حصة الـــ6 آلاف سكن اجتماعي مطلع 2017، ليمنح حصة أخرى لمستفيدين جدد لا يزالون ينتظرون تحقيق حلمهم ضمن قائمة طويلة جدا.

هذا وانطلق زوخ منذ أيام في زيارة المقاطعات الإدارية الموزعة بإقليم العاصمة لنفس الغرض، حيث قام بزيارة بداية هذا الأسبوع للمقاطعة الإدارية لدرارية التي عرفت مؤخرا تعويض الوالي المنتدب القديم بوالي جديد ضمن حركة التغيير التي مست الولاة عبر الوطن، حيث شدد زوخ على أميار البلديات الخمسة التابعين لها، وهي بلدية بابا حسن، الدويرة، الدرارية، دون أن ننسى بلديتي العاشور وخرايسية، بضرورة احترام المهلة التي حددها لنشر القوائم.



اسمة عميرات