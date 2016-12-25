زوخ و”ميـر” الرغاية

آخر تحديث : ديسمبر 25th, 2016 10:05 مساءً
ديسمبر 25, 2016 Wakteldjazair همسات 0
قدم، أمس، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الرغاية، محمودي فاضل عبد الصمد، استقالته من رئاسة البلدية، بعدما قضى ثلاث سنوات خلفا للمير السابق، لزعر البشير، وتعود أسباب استقالته، إلى استدعائه من طرف والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، وإسناد مهام أخرى له ممثلة في تعيينه مديرا ولائيا، فعلى أي أساس تم ترقية “المير” وبلدية الرغاية التي لاتزال التنمية بها “تتكركر” سواء في طرقاتها أو مشاريعها أو خدماتها؟
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