زلزال يضرب المنتخب الوطني

ثلاثـة مدربيــن أشرفــوا عــلى “الخضــر” فـي عـــام 2016

في وقت بدأ يقارن محبي كرة القدم الجزائرية بين الجيل الذي حقق إنجازا تاريخيا في مونديال البرازيل عام 2014 بالوصول إلى الدور الثاني لأول مرة، وهو ما لم يفعله الجيل الذهبي في دورتي إسبانيا 1982 والمكسيك 1986، تسارعت بعض الأحداث وجعلت من المنتخب الوطني يفقد بريقه، فتراجع من حيث الأداء والنتيجة وفقد مركزه في تصنيف الفيفا” كأفضل منتخب في القارة، الذي ظل يحتله لأكثر من سنة.



حصاد 2016

في مارس 2016، استقال الفرنسي كريستيان غوركوف من تدريب “الخضر”، بسبب ضغوطات رجال الإعلام، الذين لم يتجرعوا إقصاء منتخبهم القومي في ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا2015، في وقت كان مرشحا فوق العادة لإحراز اللقب، ثم اكتشفوا أن أداء “المحاربين” لم يكن مقنعا، رغم الانتصارات العريضة المسجلة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 أمام منتخبات مغمورة، مثل السيشل وليزوتو.

ورحل غوركوف دون أن يجد حلا لمشكل محور الدفاع ومنصب الظهير الأيمن، وهو ما عجز عنه الصربي “ميلوفان راييفاتش”، الذي تم انتدابه في شهر جويلية الموالي، وبعد ثلاثة أشهر رمي المنشفة بعد التعثر داخل القواعد في أولى مباريات دور المجموعات من تصفيات مونديال روسيا 2018 بالتعادل أمام الكاميرون.

استقالة راييفاتش أسالت الكثير من الحبر، لأن سببها رفض اللاعبين العمل معه، بسبب التواصل الذي لم يكن جيدا معهم، وحملوا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد روراوة مسؤولية انتدابه، فلاعب نادي واست هام الإنجليزي، سفيان فيغولي، اعتبر جلب مدرب غانا الأسبق بمثابة خطأ “كاستينغ”، ليعترف رئيس “الفاف” بعد أسابيع عن رحيل هذا المدرب، بأن المشكل كان في المترجم السويسري الذي اصطحبه معه، لم يكن يترجم كلامه جيدا إلى الفرنسية.كما برر روراوة تعاقده مع مدرب متواضع إلى انعدام الأموال الكافية لجلب مدرب عالمي، ولهذا السبب، تعاقد مع المدرب الحالي “جورج ليكنس” الذي لا يكلف كثيرا في هذا الجانب، غير أن التقني البلجيكي لم يجد الوصفة السحرية لتصليح ما يمكن إصلاحه، وبسبب مشاكل في محور الدفاع، مني رفقاء فوزي غولام بهزيمة ثانية خارج القواعد أمام نيجيريا، رهنت حظوظهم بنسبة كبيرة في التأهل إلى المونديال للمرة الثالثة تواليا.

وكان الكثير من المتتبعين واللاعبين الدوليين القدامى، قد انتقدوا خيارات روراوة في جلب هؤلاء المدربين، فالمدرب الوطني الأسبق، علي فرقاني مثلا، دعا إلى إلزامية إشراك المديرية الفنية الوطنية في انتداب المدربين، ليكون دورها استشاري محض، وعدم اهمال هذا الدور، ولو أن رئيس “الفاف” من صلاحياته التفاوض وجلب المدربين لجل المنتخبات الوطنية.فيما ربط البعض الآخر تراجع المنتخب الوطني، رغم أنه يحوز على مهاجمين عالميين، يتقدمهم رياض محرز، سابع أفضل لاعب في العالم لعام 2016، بافتقاده للاعبين مغتربين في محور الدفاع بنفس مستوى مجيد بوقرة المعتزل في شهر مارس لعام 2015، كما أن الهيئة الكروية الوطنية وجدت نفسها في حالة عجز، بسبب اعتمادها على اللاعبين مزدوجي الجنسية منذ أزيد من عقدين من الزمن.وهكذا ظهرت بوادر، لتؤكد أن السياسة التي يعتمد عليها روراوة لم تعد ناجعة، بسبب التوكل على الغير أو بالأحرى على مراكز التكوين الفرنسية التي منحت “الخضر” لاعبين مميزين في مختلف المناصب، لكنها في السنوات الأخيرة، لم تنجب مدافعين ذي مستوى عال من أبناء الجالية الجزائرية بالمهجر، وموازاة مع ذلك، تفتقر البطولة المحلية لمدافعين قادرين على تمثيل المنتخب في الوقت الحالي.

وفي هذا السياق، دعا هؤلاء إلى الاهتمام بالتكوين وصقل المواهب الشابة، فالعمل القاعدي وتطوير كرة القدم المحلية سيجنب “الفاف” الوقوع في وضعية عجز وبإمكانها الاستنجاد بمدافعي الأندية الوطنية، مثلما هو بالنسبة لمنصب حارس المرمى، الذي يبقى يعاني هو الآخر، بسبب عدم وجود حراس محليين في المستوى. ولعل ما يؤكد أن البطولة المحلية تعيش أسوء فتراتها، هو أن المنتخب الأولمبي الذي عاد إلى المشاركة في الأولمبياد بعد 36 سنة، لم يظهر بمستوى يشرف الكرة الجزائرية وأقصي في الدور الأول في الدورة التي جرت بعاصمة البرازيل الصيف المنقضي، لذا على روراوة إعادة النظر لتطوير الرياضة الأكثر شعبية في بلادنا، خاصة إذا ما ترشح لخلافه نفسه على رأس “الفاف” في الانتخابات المقررة في شهر مارس المقبل.



أحمد.ح