روسيـا تعثـر على صنـدوق أسود في حطام الطائرة المنكـوبة

سقطت في البحر الأسود وأسفرت عن مقتل 92 شخصا

قالت وزارة الدفاع الروسية أمس، إنه تم العثور على أول صندوق أسود في حطام الطائرة العسكرية التي سقطت في البحر الأسود، مما أسفر عن مقتل 92 شخصا كانوا على متنها فيما ذكرت تقارير غير مؤكدة، أن السلطات منعت تحليق جميع الطائرات من نفس الطراز.

يحوي الصندوق -وهو واحد من عدة صناديق قيل إنها على متن الطائرة- معلومات يمكن أن تساعد المحققين في تحديد سبب تحطم الطائرة يوم الأحد، مما أدى لمقتل عشرات من المغنين والراقصين من جوقة الجيش الأحمر كــــــانوا في الطريق إلى سوريا للترفيه عن الجنود الروس قبل رأس السنة.

ويرجح المحققـــــــــون حتى الآن، أن يكون خطأ ارتكبه الطيار أو خلل فنـــــــي هو السبب في سقوط الطائرة وهي من طراز توبوليف-154.

وسيتم إرسال الصندوق الأسود الأول -الذي عثرت عليه معدة يتم التحكم فيها عن بعد على عمق 17 مترا وعلى بعد 1600 متر من منتجع سوتشي- إلى منشأة تابعة لوزارة الدفاع في موسكو لفحصه.وقالت الوزارة في بيان “خلال الليل أثناء (عملية البحث)..تم العثور على خمس قطع أخرى من الطائرة.” وتشمل أجزاء من جسم الطائرة والمحرك.

ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن مصدر لم تذكر اسمه، أن روسيا قررت منع تحليق جميع الطائرات من طراز توبوليف-154 حتى يتضح سبب تحطم الطائرة يوم الأحد. لكن ليس هناك تأكيد رسمي لذلك.

وقالت وزارة الدفاع، إن الطائرة المنكوبة التي صنعت في الحقبة السوفيتية عام 1983 خضعت للصيانة آخر مرة في سبتمبر، وأجريت لها إصلاحات كبيرة في ديسمبر عام 2014.

وقال طيــــــــارون روس، إن الطائرة توبوليف-154 لها سجل سلامة جيد، على الرغم من أن شركات الطيران الروسية استبدلت بها طائرات غربية الصنع منذ وقت طويل.



وكالات