“رحمــة ربــي”.. احتيـال أم ضحيـة؟

بين محذر من خطورته ومدافع عن نجاعته

وضع توفيق زعيبط وزارة الصحة في حرج، لما أعلن عن تسويق المكمل الغذائي “رحمة ربي”، وسط انتقادات لاذعة من الأطباء والصيادلة بشأن مدى فعالية “الدواء”، بل وخطورته على حياة مرضى السكري، لكن الغريب في الأمر، أن ذات الرجل، يلقى دعما من قبل بعض الأطراف، التي ترى أن هناك من يريد تكسيره، بل ويكثر الطلب عليه من قبل المرضى، خصوصا وأن شهادات بعض ممن تناوله دون التخلي عن حقن الأنسولين، أكد نجاعته.

بين” آر.آش.بي” السحري وزعيبط “اللغز”

4 ملايـــــــــين جــــــــــزائري ينتظـــــــــرون الفصــــــل

تجاوزت قضية “رحمة ربي” نطاق مخابر البحث والصيدليات ومحلات بيع الأعشاب، لتقتحم عالم السياسة والصالونات الفاخرة لرجال المال والأعمال ومكاتب الوزارة، بعدما وجدت التركيبة السحرية لـ”الدكتور”، الذي لم يدرس الطب، زعيبط توفيق، طريقها إلى قلوب 4 ملايين جزائري مصاب بالسكري قبل أجسادهم .

لا يزال، “المكمل الغذائي” أو الدواء الذي يحمل تسمية “RHB” يثير الكثير من الجدل في الوسط السياسي، وفي أوساط الجزائريين بشكل عام، ورغم شهادات الكثير من المرضي الجزائريين بالإيجابية في حق المنتوج، إلا أن ذلك لم يشفع من الانتقاد، بداية من شخص مخترعة الذي وصف بأبشع الصفات من “مشعوذ ودجال” (على لسان الأمينة العامة لحزب العمال) وأيضا وصف، عبد المجيد مناصرة، تسويق المنتج في الصيدليات للشعب وتقديمه للمرضى دون القيام بإجراءات وتحاليل حوله يعتبر”نصب حكومي رسمي” على الشعب الجزائري من قبل هيئة حكومية تحافظ على صحة المرضى وتقدم خدمات صحية، وهي الانتقادات التي تعتبر فيض من غيض من قيل حول المنتج وشخصه، في مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أحدثت “رحمة ربي” معارك طاحنة بين من رأي أن المنتج معجزة جزائرية تستحق التشجيع ومن يرى العكس في ذلك، ووصف في أفضل الحالات بالمكمل الغذائي الذي لا يختلف عن المئات المتواجدة في السوق منذ سنوات، قبل حتى أن يسوق في الصيدليات.من الجانب الآخر، تفنن مؤيدو المنتج وصاحبه، منذ الروبورتاج الأول الذي بث على قناة تلفزيونية خاصة حول “الدواء المعجزة” في تقديم الأعذار لزعيبط، رغم الكثير من الأخطاء التي ارتكبها في حملة تسويق المنتوج، بل حتى وبعد أن سحب من الصيدليات، بداية من رئيس جمعية حماية المستهلك، الذي رغم انتقاده لتوفيق زعيبط، إلا أنه لم يدخر جهدا للدفاع عن المكمل، ولم تشكل الأخطاء التي وقع فيها زعيبط، مشكلة للكثيرين، فكذبه في قضية دراسته في جامعة سويسرية، ووصف المنتج بالدواء السحري، قبل أن يسميه مكملا غذائيا، لن يسحب منه صفة “المخترع”، حسبهم.وشكلت المناظرة المباشرة بين “الدكتور الغز” ورئيس عمادة الأطباء الجزائريين الدكتور، بقاط بركاني، التي كان انتظرها الطرفان لإحداث الفارق وترجيح الكفة لواحد منهم إلى “اللا حدث”، بعد أن أعاد الطرفان كل من قيل في الشارع، ولم تتناول المناظرة الجوانب العلمية المفروض أن تكون في مناظرة علمية حول منتج صحي يضع صحة 4 ملايين مريض على المحك، لتعود الحكاية مرة جديدة، من خارج حدود الوطن، بالحديث عن تبني المنتج في تركيا وتسويقه في العالم قريبا.لكـــــن رغم كل ما قيل ويقال، يبقى “توفيق زعبيط” الرجل اللغز الذي تعامل مع مخابر صيدال منذ سنة 2009 ، لإنتاج دواء جزائري كعلاج لأمراض جلدية دون أدنى مشكل.



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