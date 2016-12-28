“رحمة ربي” والتعتيم الإعلامي

لا يزال المكمل الغذائي”رحمة ربي” الموجه لمرضى السكري يثير الجدل ويشغل الرأي العام الوطني، رغم سحبه من الصيدليات ومنع تسويقه، لكون المسألة ببساطة تعني ملايين من الجزائريين المصابين بهذا المرض المزمن وينتظرون لحظة الشفاء، وبالتــــــالي فالموضـــوع أصبح الشغل الشاغل لكل عائلة جزائرية، لاسيما أمام الضبابية الكبيرة التي اكتنفته والتعتيم الإعلامي الذي لازمه منذ البداية.

نعم، الحملة والحملة المضادة التي صاحبت عملية إنتاج وتسويق منتوج “آر.آش.بي” ثم سحبه من الصيدليات بقرار من الحكومة، تطرح الكثير من علامات الاستفهام، لأن ما حصل مهزلة بكل المقاييس، لاسيما أمام وجود العشرات من المكملات الغذائية في رفوف الصيدليات ودكاكين بيع المواد الغذائية، يشتريها المواطنون يوميا ويتناولونها دون أي ضجة، فماذا حدث مع “رحمة ربي”؟

لقد زرع توفيق زعيبط الأمل في مرضى السكري، بمجرد أن تحدث لأول مرة عن اختراعه هذا، بل هناك من انتظر تسويق المنتوج لأشهر معدودات، وما زاد في أملهم، استقبال المعني من طرف وزير الصحة والشروع في تسويق المنتوج عبر الصيدليات، قبل الانقلاب عليه واتهامه بأبشع الأوصاف، حتى وإن كان بعض المرضى أنفسهم يتحملون جانبا من المسؤولية، لكون الأمر يتعلق بـ”مكمل غذائي” قد يحدث آثارا جانبية إن تم التخلي عن الدواء اليومي لمرضى السكري، لاسيما حقن الأنسولين.

من قال إن بارونات الاستيراد ومصنعي الأدوية بشكل عام ليسوا رواد الحملة المضادة لتسويق المكمل الغذائي وصاحبه؟ ومن قال بأن هذا المكمل الغذائي خطير إلى درجة سحبه؟ خصوصا أمام إقرار بعض ممن تناوله بنجاعته، وهنا يتحمل الإعلام جانبا كبيرا من المسؤولية، حيث لم يقم بمهمته في تنوير الرأي العام والإثبات بالدليل القاطع إن كان الاختراع فعّالا أو عكس ذلك، بل وربما ساهمت الصحافة في إخفاء حقائق.

أمام تقاذف المسؤولية وتقصير الإعلام في أداء مهامه باحترافية واتصال مؤسساتي ضعيف، تجد العائلات الجزائرية نفسها تائهة وغارقة في مشاكل يومية لا تقوى على تحملها لوحدها، على غرار حالة الهستيريا التي خلقها هذا المكمل الغذائي، حيث اختلط الحابل بالنابل، ولم يُفهم بعد إن كان الأمر يتعلق بتصفية حسابات، أم أمور أخرى لا نملك المعطيات الكافية عنها، وبين هذا وذاك، من نصدق ومن يتحمل مسؤولية ما حصل؟



فاتح إسعادي

