دفع أقساط سكنات “عدل” و”أل بي بي” تخلط الحسابات

قضاء رأس السنة في الجزائر محتّم على الكثيرين

في الوقت الذي يفضل البعض الاحتفاء برأس السنة الميلادية في دول أوروبية أو دول مجاورة، أو حتى الانتقال إلى جنوبنا الكبير وتمضية بعض الأيام في صحرائه الساحرة، يحرم الكثيرون من هذه الاحتفالات أمام كثرة المصاريف التي أثقلت كاهلهم، سيما وأن دفع الشطر الثاني لمكتتبي عدل (2) على الأبواب، فيما صرف باقي المكتتبين مدخّراتهم في دفع الأقساط الأخرى من مكتتبي عدل (1) والترقوي العمومي.

على عكس السنوات الماضية، حرم أغلبية الجزائريين من التمتع باحتفالات ليلة رأس السنة في إحدى الدول، وذلك بسبب الغلاء المعيشي حيث أن المواطن البسيط اليوم أصبح غير قادر على تأمين لقمة العيش فما بالك بالكماليات، وهو الأمر الذي تقاسمه الكثير ممن تحدثنا معهم أين أجمعوا على أن “الشهرية” اليوم لا تكفي حتى لسد كامل الضروريات أمام الارتفاع الكبير لمختلف السلع والخدمات.



السكن أولى من احتفالات رأس السنة

فئة أخرى حرمت من الاحتفالات وهم المستفيدون من مختلف الصيغ السكنية، والذين كانوا على موعد مع دفع أقساط سكناتهم، الأمر الذي تطلب منهم ادخار المال طيلة السنة وحرمان أنفسهم من مختلف الملذّات في سبيل تحقيق حلم السكن، وفي السياق يقول “محمد” أنه مستفيد من سكن في إطار الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” حيث أنه سدد الشطر الأول سنة 2014، وينتظر هذه الأيام استدعاءه لتسديد الشطر الثاني، وبحكم أنه موظف لا يتعدى راتبه الشهري 3 آلاف دينار فإنه لا يستطيع تأمين مصاريف احتفالات رأس السنة، ويفضّل ادخار المبلغ لدفع بقية الأقساط، من جهته “فيصل” الذي استفاد من سكن في إطار الترقوي العمومي فإنه سدد الشطر الثاني والمقدر بـ50 مليون سنتيم مؤخرا وهو ما جعله يدخل في مرحلة تقشف لادخار 50 مليون.



التقشف يفرض نفسه..

من جهته، أبدى “رياض” اعتراضه عن الاحتفال بـ”الريفيون” بسبب عدم قدرته على اقتناء الحلويات و”لابيش” مضيفا: “في السنوات الماضية كنت أحتفل به رفقة أسرتي المكونة من زوجتي وطفلين حيث كنت أقوم بشراء ما أستطيع من حلويات ومكسّرات ونحتفل في جو عائلي كما كنت أقوم بدعوة والدي، لكن هذه السنة للأسف لن أتمكن من ذلك خاصة مع المصاريف التي أنفقتها بعد ولادة ابني الثالث، ودفعي لشطر عدل الذي جعلني مدينا لأخي بمبلغ مالي معتبر”.

من جهتها قالت “رانيا” أن أسرتها ستقوم بالاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية لكن بطريقة متقشفة حيث سيتم التقليص في المشتريات وسيقومون فقط بشراء بعض الشكولاطة والمكسرات أما عن الكعكة أضافت “رانيا” أن والدتها ستقوم بصنعها في البيت.

..والوازع الديني سبب آخر

تم تسجيل تراجع كبير في الاحتفال برأس السنة الميلادية ببلادنا، أين أرجع العديد من الجزائريين سبب عزوفهم إلى الدين كون الاحتفال به يعد عادة دخيلة على المجتمع الجزائري المسلم .

في هذا الصدد قالت “زوليخة” إنها سمعت فتوى تحرّم ذلك في التلفزيون قائلة:” لقد كنت أحتفل به مع أسرتي، إلا أنني سمعت فتوى جعلتني أعزف عن ذلك، فالاحتفال ليلة فقط يجعل الله يغضب من عبده ما جعلني أعزف عن ذلك”، موضحة أنه في ديننا الإسلامي لدينا عيدان فقط عيد الفطر وعيد الأضحى.

أما “محمد” قال إنه لم يعد يحتفل برأس السنة الميلادية لأنه تقليد أعمى للغرب، متسائلا عن عدم احتفال الغرب بأعيادنا.

من جهتها قالت الحاجة “فاطمة” أن الاحتفال برأس السنة هو تبذير والتبذير حرام، مضيفة أنها كانت تقوم بإعداد العشاء في تلك الليلة وجمع أبنائها إلا أن هذا الأمر لن يحصل هذه السنة لأنها حجت بيت الله الحرام.

ليبقى الاحتفال برأس السنة الميلادية عادة دخيلة على مجتمعنا الجزائري لا تمت بصلة لا لديننا ولا لأعرافنا، خاصة أمام الوضع المالي السيء الذي يتخبط فيه المواطن والذي أصبح شغله الشاغل اليوم توفير لقمة العيش.



فلة زخروف