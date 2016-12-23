خطأ طبّي يشلّ “صادق” ويجعله حبيس الكرسي المتحرّك

يحتاج 900 مليون سنتيم لإجراء عملية بالخارج

“العايش محمد الغزالي” والمدعو “صادق” شاب في مقتبل العمر ذو 30 ربيعا لم يجد حلا لتخطي إعاقته التي جعلته لا يقوى على الحركة بعد تعرّضه لحادث مرور الذي دفعه غاليا، وأدى به إلى شلل نصفي، وما زاد الطينة بلة هو تعرضه لخطأ طبي بالمستشفى الجامعي بباتنة الذي أثر على صحته وأدى به إلى شلل حركي كلي جعله حبيس كرسي متحرك .

“العايش محمد” المنحدر من دائرة عين الطويلة بولاية خنشلة الذي تعرض إلى حادث مرور بتاريخ 10/05/2010 الساعة الحادية عشرة والنصف مساء نجم عنه إصابته بكسر في عظم الفخذ الأيسر وكسر وانزلاق في العمود الفقري، وتم نقله إلى المركز الاستشفائي الجامعي علي بن فليس بباتنة أين أجريت له عمليتين جراحيتين تقويمية على مستوى عظم الفخذ الأيسر، وعلى مستوى العمود الفقري حيث مكث هناك 10 أيام وخرج من المركز الاستشفائي دون مراعاة لحالته الصحية التي تطلبت إجراء عمليتين جراحيتين.

ويقول محدثنا إنه اتصل أكثر من مرة بالمركز الاستشفائي لأجل متابعة حالته الصحية ومخلفات العملية الجراحية التي خضع لها، إلا أنه لم يتلق أي رعاية صحية، ما اضطره بعد مرور شهرين للانتقال لمركز التأهيل بعنابة، أين مكث هناك مدة تسعة (09) أشهر.

وبعد عامين من إجراء العملية، اكتشف محدثنا أن الطبيب الذي عالجه بالمستشفى الجامعي ترك له عظم مكسور بالعمود الفقري، ونتيجة هذا الخطأ الطبي الذي أدى به إلى شلل حركي كلي جعل الضحية حبيس الكرسي المتحرك وأصبح يعاني من آلام مزمنة ومستمرة بالأطراف السفلية تزداد حدتها مع برودة الطقس وتحرك الجسم، ومن ندوب تتمثل في ندبة جرح منكمش ومشوّه ناتج عن العملية الجراحية التقويمية بالظهر طوله (20) سم وندبة جرح ناتجة عن العملية الجراحية التقويمية بالجهة الخارجية للفخذ الأيسر مع وجود تعفّن للجرح بالجهة العلوية، وضمور عضلي للأطراف السفلية نتج عنه استحالة تحرك الأطراف السفلية وشللها وانعدام القوة الحركية والعضلية للطرفين .

900 مليون سنتيم قد تعيد البسمة إلى “صادق”

يناشد “صادق” ذوي القلوب الرحيمة على مساعدته وتوفير مبلغ 900 مليون لإجرائه عمليتين جراحيتين على مستوى العمود الفقري، وعلى مستوى الفخذ الأيسر بفرنسا وإعادة تأهيل جسمه حتى يتمكن من الحركة، فشفاؤه من المرض يخرجه من حالة اليأس والإحباط التي يعيشها منذ تعرضه للحادث الخطير والخطأ الطبي الذي أتى على صحته وجعله حبيس كرسي متحرك وحوّل حياة إلى جحيم حقيقي، في انتظار التفاتة المحسنين إليه، وعلى الراغبين في تقديم يد العون الاتصال بالرقم الخاص 06.66.70.98.80 أو الاتصال بالجريدة وأجركم على الله .

فاطمة الزهراء دهري