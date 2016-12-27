حجز 4250 وحـدة مشروبات كحولية قــادمة من المغرب

آخر تحديث : ديسمبر 27th, 2016 9:43 مساءً
ديسمبر 27, 2016 Wakteldjazair مجتمع 0
كانت مهيأة للترويج ليلة رأس السنة الميلادية
تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل التابع للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان، من حجز ما لا يقل عن 4250 وحدة مشروبات كحولية مهربة من المغرب إلى الجزائر.
العملية حسب ذات الجهات الأمينة أسفرت أيضا عن توقيف مروّج خطير مختص في هذا النوع من التهريب ويتعلق الأمر بالمسمى (ب.أ ) البالغ من العمر 30 سنة، فيما يتم ملاحقة متورط آخر لاذ بالفرار.
وكشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة ينشطون ضمن مجموعة منظمة مختصة في المتاجرة بهذه المواد المحظورة والممنوعة في أوكار الفساد والملاهي خلال إحياء مناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، كما أن الإطاحة بها جاء على إثر عمل استعلاماتي يشير إلى إقدام أفراد الشبكة على نقل شحنة من المشروبات الكحولية إلى إقليم ولاية تلمسان قادمة من الشريط الحدودي مع المغرب، وذلك قصد الاتجار فيها بطريقة غير مشروعة، قبل أن تقوم عناصر الفرقة الأمنية بإعداد خطة ميدانية تم من خلالها نصب حاجزي مراقبة، وذلك على مستوى محور الدوران بمنطقة الصفصاف بتلمسان، والثاني على مستوى محور الدوران بمنطقة شتوان تلمسان، أين تم رصد قدوم مركبتين مشبوهتين ويتعلق الأمر بسيارة من نوع “رونو لوغان” والثانية من نوع “بيجو بوكسار”.
وبعد محاولة توقيفهما رفض السائقين الامتثال لإشارة التوقف بالحاجز الأول ليتم استعمال كاشط العجلات على مستوى حاجز المراقبة الثاني، والذي من خلاله تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المركبة من نوع “بيجو بوكسار” والتي مع ذلك لاذ سائقها بالفرار وسط حي الحمري بأوزيدان في الضاحية الشمالية من تلمسان، وبعملية تفتيش المركبة تم ضبط هذه الكمية من الكحوليات وحدة من مختلف الأنواع والماركات الأجنبية المهربة والمقلدة، كما تم في نفس العملية توقيف المركبة الثانية من نوع “رونو لوغان” التي كان يقودها المدعو (ب. أ) ليتم اقتياده إلى الجهات القضائية التي أمرت إيداعه الحبس، مع تحويل المركبتين والمحجوزات إلى مقر الفرقة الأمنية.
شقرون عبد القادر
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