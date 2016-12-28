جزائريون يستنجدون بالعلاجات التقليدية لمجابهـة أمـراض الشتاء

يفضّلون الابتعاد عن مختلف المضادات الحيوية

ما يزال الكثير من الجزائريين حريصين على التداوي بمختلف الوصفات والعلاجات التقليدية لعلاج الزكام ونزلات البرد التي تشتد في هذا الوقت من السنة، لما لها من فوائد لا سيما بعد أن ثبت علميا الأضرار التي تخلّفها بعض الأدوية خاصة المضادات الحيوية على جسم الإنسان.

يعرف فصل الشتاء إصابة الكثيرين بأمراض الزكام والرشح للبرودة والتقلبات التي يشهدها هذا الفصل، وبعيدا عن الأدوية وزيارة الطبيب التي كثيرا ما تكون آخر الحلول، لا يزال الكثير من الجزائريين متمسكين بالتداوي من مختلف هذه الأمراض الشتوية بمختلف الوصفات والعلاجات التقليدية التي تتنوع مكوناتها بين العسل، زيت الزيتون، حبة البركة ومختلف أنواع الأعشاب كالنعناع، الشيح والزعتر، هذه العلاجات لا يزال يتداوى بها الكثيرون وتوارث جيلا عن جيل لما لها من فاعلية كبيرة .

العسل شفاء ما بعده شفاء

يتفق الكثيرون أن للعسل فوائد كبيرة في علاج مختلف الأمراض يتقدمهم الزكام ونزلات البرد، ويكفي تناولها لوحدها أو مع زيت الزيتون أو حبة البركة لتكتمل الوصفة الناجحة، “أمينة” لا يمكن أن يخلو منزلها من العسل مهما بلغ سعره حيث تفضّل تناول ملعقة منه كل صباح، وفي حالة الإصابة بالرشح أو الزكام فإنها تستخدمها بطرق مختلفة وتقول “العسل مفيد وشفاء عظيم، وأنا واحدة من النساء اللاتي تعتمدنه كعلاج لي ولعائلتي فحالما أصاب بالزكام أسارع إلى إذابة العسل في ماء ساخن وشربه، أو إذابته مع زيت الزيتون وحبة البركة”، وفي السياق يقول “أحمد” :”زيت الزيتون لا يوجد أفضل منها لعلاج الزكام، رغم عدم حبي لمذاقها إلا أنني أشربها كل ليلة عند مرضي وفي الصباح أحس نفسي بحالة جيدة، كما أضيف إليها أيضا في بعض المرات، القليل من العسل أو حبة البركة المباركة التي نصحنا بها الرسول الكريم”، أما “ياسمين” حدثتنا عن الوصفة التي تعتمدها مع أطفالها الصغار وهي من العلاجات الفعالة للزكام والسعال، حيث تقوم بتسخين شرائح من البصل مع زيت الزيتون ثم تضعهم على صدر الطفل.

منقوع الأعشاب أفضل علاج

التيزانا، الزعتر، الشيح، والنعناع وغيرها من الأعشاب تعتبر ملاذ الكثير من الجزائريين وسلاحهم الذي يجابهون به أمراض الشتاء من الزكام والرشح، حيث لا يجد الكثيرون من سبيل بعيدا عن زيارة الطبيب من أجل إيقاف سيلان الأنف والسعال المستمر سوى في شرب منقوع هذه الأعشاب الساخنة لوحدها، أو مع إضافة بعض من الليمون أو العسل ويفضّل الكثيرون تناولها قبل النوم مباشرة لإعطاء مفعول أكبر، وفي هذا الصدد تقول “لمياء” إنها لا تستغني طيلة فصل الشتاء عن مختلف أنواع المشروبات الساخنة سواء كانت مريضة أو في صحة جيدة، أما “سمير” فهو الآخر قال أنه يعتبر هذه المناقيع أفضل من الدواء آلاف المرات لأنه لا يحوي على أي تأثيرات جانبية، كما أكد أنه يشعر بالتحسّن بعد شربها.

وفي وصفة أخرى للتخلص من الجراثيم وانتقال العدوى في المنزل يحرص الكثيرون على اقتناء عشبة الكاليتوس واستعمالها كمطهّر للمنزل بعد غليها واستعمال بخارها وينصح باستنشاقه من أجل التخفيف من احتقان الأنف والحنجرة.

الخوف من الطبيب والمضادات الحيوية سبب البعض

يبتعدون عن الأطباء والأدويـــــــة خصوصــــا المضادات الحيوية التي توصف في حالة الزكام والرشح، ولأنها مضرة بالصحـــة فالكثــــــيرون يفضّلــــون الابتــــعاد عنها والالتــــزام بالــــــــعلاجات التقليدية التي لا تسبب لهم آي مــــضاعفات مستقبــــلا، ويـــــتركون الطبيب كآخر الحلول، “نريمان” من الأشخاص المتخوّفين من المضادات الحيوية والأدوية كما تخاف أصلا من زيارة الطبيب وتبتعد عنه قدر الإمكان، فلا يتبقى أمامها إلا الاستعانة بهذه الوصفات التقليدية التي تقول عنها إنها الأكثر ضمانا، أما الحاجـــــة “وردية” فهي تكره الطبيب ولأنها مصابــــة بعدة أمراض تستوجب تناول الأدوية فإنها تبتـــــعد عنها في حالة الزكام وتقول “لا يوجد أفضل من علاجــــات زمان ويحبذ المواظبة عليها كالأدوية من أجل التعافي”، فيما يستبعد “محسن” تعاطي الأدوية خصوصا أن المضادات الحيوية يجب تناولها بصورة منتظمة وإلا فإنها قد تسبب مضاعفات، كما قال إن الأدوية الحالية تشبه الحلـــــوى لا تجدي نفعا في الكثــير من الأحيان فتكــــون إهـــدار للمـــــال والصحة معا.



فايزة. ب