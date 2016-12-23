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جثمان العلامة مـحمد الشريف قاهر يوارى الثرى

ديسمبر 23, 2016 الأخيرة 0

جثمان العلامة مـحمد الشريف قاهر يوارى الثرى

نائب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ورئيس لجنة الفتوى

تم بعد ظهر امس تشييع جثمان العلامة محمد الشريف قاهر إلى مثواه الأخير بمقرة سيدي نعمان بالزغارة (أعالي العاصمة) بحضور شخصيات وطنية يتقدمهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى. وأعلنت صبيحة أمس، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، على صفحتها الرسمية “الفايسبوك”، عن وفاة العلامة الشيخ محمد الشريف قاهر، نائب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي ورئيس لجنة الفتوى عن عمر يناهز 83 سنة.العلامة الشيخ محمد الشريف القاهر، من مواليد 2 جانفي 1933 بقرية “تموقرة” بولاية بجاية، التحق بزاوية “سيدي يحي العدلي” سنة 1949 ودرس بجامعة الزيتونة بتونس، التي تحصل منها بعد 8 سنوات من الدراسة على الشهادة العالمية في الشريعة. وكان العلامة من بين الشباب المثقفين الذين تم إرسالهم إلى المشرق العربي من طرف الحكومة المؤقتة، تحت إشراف وزير التربية الوطنية آنذاك، أحمد توفيق المدني، أين تم إرساله إلى العراق التي التحق بها بالاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين ـ فرع بغداد، وفي 1962 تحصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية. وبعد الاستقلال، عين أستاذا بثانوية “ابن تومرت” ببوفاريك بولاية البليدة، وبعدها بثانوية “عقبة” بباب الواد بالجزائر العاصمة. وفي عام 1973 نال شهادة الدكتوراه حول “الأدب الأندلسي” وعين مديرا بمعهد العلوم الإسلامية التابع لجامعة الجزائر، الذي شغل فيه مدة تسع سنوات متتالية. وفي عام1990، درَس بالمعهد الوطني العالي للقضاء. وفي عام 1998 عين عضوا بالمجلس الإسلامي الأعلى، واضطلع برئاسة مجلس الفتوى بحكم تخصصه في الشريعة إلى غاية وفاته. كما كان للمرحوم حضور متميز في الملتقيات داخل وخارج الوطن، ومشاركة إيجابية بعشرات المقالات في الجرائد والمجلات وحصص تلفزيونيه في قناة القرآن الكريم وإذاعة القناة الثانية بالأمازيغية.

رضوان عثماني

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