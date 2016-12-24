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تونس تتسلم من السودان قياديا في “داعش”

ديسمبر 24, 2016 دولي 0

تونس تتسلم من السودان قياديا في “داعش”

متهم بالتخطيط لهجوم متحف باردو

ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن السلطات في تونس قالت أول أمس، إن السودان سلم تونسيا يشتبه بأنه قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية وساعد في التخطيط لهجوم على متحف باردو بالعاصمة التونسية في 2015.
وقال سفيان السليطي، الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن المشتبه به واسمه معز الفزاني كان “حلقة الوصل التي يمر بها أغلب العناصر الإرهابية التي يتم توجيههم إما إلى سوريا أو لتلقى تدريبات عسكرية في ليبيا ثم العودة إلى تونس للقيام بعمليات اغتيال وهجمات إرهابية تستهدف أمن البلاد.”
وأضاف السليطي “تسلمت تونس أول أمس من السلطات السودانية المدعو معز الفزاني المورط في قضايا إرهابية، وذلك بناء على بطاقات الجلب الوطنية والدولية ومناشير التفتيش الصادرة في حقه.”
وتابع قائلا “كما تورط الفزاني في التخطيط لعملية متحف باردو مارس 2015 ومحاولة تفجير روضة الحبيب بورقيبة بالمنستير أكتوبر 2013.” وقتل 21 سائحا في الهجوم على متحف باردو في مارس 2015.
وذكرت تقارير، أن الفزاني ألقي القبض عليه في السودان، وأنه سبق له أن أقام لبعض الوقت في إيطاليا وليبيا.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن هجوم باردو وهجوم على منتجع في سوسة في جوان 2015 والذي قتل فيه 38 أجنبيا.
وتصارع تونس متشددين إسلاميين منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وغادرت أعداد كبيرة من الشبان التونسيين البلاد للقتال في ليبيا ودول في الشرق الأوسط.
ويقدر مسؤولون أمنيون، أن ما بين 4000 و6000 تونسي غادروا البلاد للقتال في صفوف الدولة الإسلامية وغيرها من الجماعات المتشددة.
وقتلت قوات الأمن في مدينة تورينو الإيطالية رجلا تونسيا يشتبه، بأنه نفذ هجوما دمويا بشاحنة على سوق في برلين يوم الاثنين الماضي.

وكالات

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