توران يعلق على عروض الصين المغرية

برشلونة يفتح باب الرحيل أمام فيدال

أكد لاعب نادي برشلونة الإسباني “أردا توران” عدم اهتمامه بما يتردد عن وجود عروض من أندية صينية ضخمة للظفر بخدماته، خلال الفترة المقبلة، وهذا بعدما كشفت تقارير صحفية سابقة، عن وجود اهتمام من الثنائي الصيني جوانغزو إيفرغراند، وبكين جوان، مقابل 40 مليون يورو للحصول على خدمات الدولي التركي.

انضم توران (29 عاما)، لصفوف النادي الكتالوني عام 2015، قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل 34 مليون يورو. وقال توران، خلال حواره لقناة “أن في تي سبور” “قرأت عن العروض المقدمة لي من الصين في وسائل الإعلام، وحين يكون هناك بعض العروض يجب أن تتحدث الأندية بشكل رسمي”.

وتابع “أنا سعيد في برشلونة، وأمتلك عقدًا حتى أبلغ سن الـ 33، وأنا في أعظم فريق في العالم، ما الذي يمكنني قوله أكثر من ذلك؟”. وأوضح النجم التركي “أؤمن أنني ضمن اللاعبين المهمين في برشلونة، وأحاول دائمًا أن أقدم أفضل ما لدي”. واختتم حديثه بقوله “أعتقد أن الأداء أفضل دليل على ذلك”.

في سياق منفصل، كشفت تقارير إخبارية، موافقة نادي برشلونة على الاستغناء عن ظهيره الإسباني، أليكس فيدال، خلال موسم الانتقالات الشتوية القادم مقابل 15 مليون يورو. وأفادت صحيفة (موندو ديبورتيفو)، أن فيدال لم يقم بإبلاغ إدارة برشلونة كتابيا برغبته في الرحيل، لكن حال قام بذلك هو أو وكيل أعماله، وهو الأمر المتوقع بحسب الصحيفة، فالسعر المحدد لبيعه سيكون 15 مليون يورو. وأضافت أن قيمة اللاعب البالغ من العمر 27 عاما قابلة للتفاوض، وأن فكرة إعارته لفريق آخر واردة أيضا.

وكانت تقارير إخبارية قد أكدت مؤخرا اقتراب بطل الدوري الإسباني من الظفر بخدمات الظهير الأيمن الشاب لفالنسيا، البرتغالي جواو كانسيلو، وذلك لسد العجز الواضح في هذا المركز بعد رحيل البرازيلي داني ألفيس لصفوف جوفنتوس الإيطالي، وعدم اقتناع المدرب لويس إنريكي بمستوى فيدال، وهو ما يفتح الباب أمام رحيل الأخير. واضطر إنريكي لاستخدام لاعب الوسط، سيرجي روبيرتو في هذا المركز، لعدم ثبات مستوى فيدال، الذي اعترف بالأمر مؤخرا في تصريحات صحفية.



الوكالات