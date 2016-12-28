توجيهات بوتفليقة عجلت بطرح مبـادرة”الأفـلان”

قال إنها ستكون بعيدة عن أية أطماع انتخابية، خلدون:

قال المكلف بالإعلام على مستوى جبهة التحرير الوطني، حسين خلدون، إن “توجيهات الرئيس بوتفليقة الأخيرة، هي من عجلت بتعديل المبادرة التي أعلن عنها الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس”، كاشفا أنها “ستكون بعيدة من أية أطماع متعلقة بالتشريعيات المقبلة”.

وأوضح حسين خلدون، في اتصال لـ “وقت الجزائر”، أن “قرار قيادة الحزب بإطلاق المبادرة الجديدة مع أحزاب من مختلف التيارات، لا يطعن في مبادرة الجدار الوطني، وجاءت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، في إطار رسالته الأخيرة، بمناسبة اندلاع الثورة التحريرية، التي شدد من خلالها على أهمية تقوية الجبهة الداخلية، بسبب المخاطر المحدقة بالبلاد، وفي مقدمتها الخطر المنتشر على الحدود”، مضيفا أن “قيادة الحزب شرعت في تطبيق توجيهات الرئيس، من خلال الإعداد لإطلاق هذه المبادرة، التي ستشمل العديد من الأحزاب السياسية من مختلف التيارات الوطنية”.

وفي نفس السياق، فند خلدون أن “تكون المبادرة تحمل أغراضا انتخابية”، مؤكدا أن “الأمين العام للحزب ولد عباس، وضع الخطوط العريضة لهذه المبادرة، التي تصبّ في خانة حماية الجبهة الوطنية الداخلية من الأخطار الخارجية”، موضحا أن “كل الأطر التي بنيت عليها المبادرة الأخيرة لجبهة الجدار الوطني، ستضل قائمة بما فيها الأعضاء المؤسسين، وكذا المقر المتواجد بحيدرة”، نافيا أن “تكون المبادرة قد طعنت في محتوى المبادرة القديمة، الذي قال إنها تعطلت لعدة أسباب، من بينها انشغال الطبقة السياسية بعديد الملفات، من بينها إعادة بناء البيت الداخلي للحزب”.



لخضر داسة

