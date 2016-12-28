تنسيقيـة الانتـقال الديمقراطي تجتمع مطلع السنة

لبحث مسألة التحالف الاندماجي للتشريعيات المقبلة

كشف، أمس، القيادي في حركة النهضة، محمد حديبي، أن “لقاء سيجمع تنسيقية الانتقال الديمقراطي بداية جانفي المقبل، سيضم جميع الأطياف السياسية المعارضة، بما فيها تنسيقية الانتقال الديمقراطي وقوى قطب قوى التغيير والشخصيات الوطنية”، مؤكدا أنه “سيتناول مسألة التحالفات والدخول إلى الانتخابات التشريعية ضمن ما يسمى التحالف الاندماجي’.

أوضح القيادي في الحركة، محمد حديبي، في اتصال هاتفي لـ”وقت الجزائر”، أن “اللقاء سيكون فرصة لجميع أطراف المعارضة من أجل العمل سويا لاتخاذ إجراءات، للتعامل مع الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها الجزائر في الوقت الراهن ووضع خارطة طريق التي سنقوم على انتهاجها مستقبلا، والمتعلقة بالانتخابات التشريعية المقبلة”.

وأفاد القيادي، محمد حديبي، أن هذا “اللقاء يأتي في إطار استكمال سلسلة اللقاءات الدورية التحضيرية لاجتماع هيئة التشاور”، مؤكدا أنه “يندرج في إطار التحضيرات التي شرع فيها منذ أسابيع للقاء المعارضة، ممثلة في هيئة التشاور، حيث يتم متابعة كل الإجراءات التنظيمية من جهة، وكذا تعزيز أرضية الاتفاق حول المحاور الأساسية المطروحة على الساحة، أبرزها التشريعيات المقبلة وقضية التحالفات وغيرها من الملفات ذات الأهمية البالغة خلال الفترة الراهنة”. واعتبر المتحدث، أنه “سيتم فتح النقاش أمام القيادات حول الانتخابات”، مشيرا أن “الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر الجامع، هو تقييم كل المكاسب الوطنية التي حققتها المعارضة، وكذا وضع خارطة طريق فعلية والمضي بها قدما من أجل التغيير”، مضيفا أنه “سيكون في إطار مغلق، بحضور باقي القيادات عبر مختلف ولايات الوطن”، حيث أنه “سيتم خلاله إشراكهم في كل القضايا المصيرية التي تدخل أساسا في صناعة القرار وتجسيده ميدانيا”. وأشار القيادي في حركة النهضة، أن “هذا المؤتمر سيجمع كل الأطياف المعارضة بكل أطيافها السياسية”، حيث أنه “سيتم من خلاله مناقشة كل الأساليب التي يمكن اعتمادها مستقبلا من قبل المعارضة”، مضيفا أن “الهيئة ستنتقل إلى مرحلة أقوى من التشاور، وهي مرحلة التنسيق بين الأحزاب المعارضة، لإعادة هيكلتها لتكون أقوى وتعزز مواقفها”، معتبرا أن “التنسيقية تعمل على تطوير نهجها في مواجهة السلطة بمختلف الأساليب التي تراها مناسبة في إطار ديمقراطي”، مؤكدا أن “الشعب أصبح اليوم يؤمن بالمعارضة كحل بديل للتغيير في الجزائر، وأنه سيقوم وخلال المؤتمر المقبل، مناقشة هذه النقطة مع كل الفاعلين السياسيين من أعضاء تنسيقية الانتقال الديمقراطي وأحزاب المعارضة”. وفي سؤال له حول تناول لقاء التنسيقية للانتخابات التشريعية المقبلة والخروج بقرارات موحدة في خوض التشريعيات القادمة في إطار ما يسمى التحالف الاندماجي، فقال المتحدث إن “هذه الأحزاب تشتغل في إطار مؤسساتها ومع مناضليـــها في مثل هكـــــذا قضايا، فقـــرار مشاركتها من عدمه لا يمكن للتنسيقية الفصل فيه، وإجبار قادة الأحزاب السياسية بذلك”.



لخضر داسة