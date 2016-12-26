تكريـم فرقاني هاتفيا!

آخر تحديث : ديسمبر 26th, 2016 9:16 مساءً
ديسمبر 26, 2016 Wakteldjazair همسات 0
خلال المهرجان الأندلسي الذي يقام حاليا بـ«أوبرا الجزائر” بالعاصمة، اندهش الجمهور الحاضر بالقاعة، أمس، خلال سهرة تكريمية خاصة بالفنان الراحل، محمد الطاهر فرقاني، عدم وجود أي أحد من عائلته، حيث تفاجأ الحاضرون باتصال القائمين على الحفل بعائلة المغني الراحل هاتفيا، وإحالتهم على مسامع الجمهور بتقريب الهاتف من مكبر الصوت، ما جعل الجمهور يستهجن هذه الطريقة من التكريم لقامة كبيرة في الفن الأندلسي؟
ديسمبر 26, 2016 0خلال المهرجان الأندلسي الذي يقام حاليا بـ«أوبرا الجزائر” بالعاصمة، اندهش الجمهور الحاضر بالقاعة، أمس، خلال...
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