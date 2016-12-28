تركيا وروسيا تتفقان على وقف إطلاق النار في سوريا

من أجل السمــاح بإجــلاء المدنيــين والمعـارضين منها

قالت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء أمس، إن تركيا وروسيا اتفقتا على اقتراح من أجل وقف عام لإطلاق النار في سوريا وتأملان في بدء العمل به بحلول منتصف الليل.

نقلت الوكالة عن مصادر قولها، إن البلدين توصلا إلى توافق سيعرض على الأطراف المشــــــــــــاركة في الصراع بشأن تمـــــــديد وقف إطلاق النار الذي بدأ سريــــــــــانه في حلب هذا الشهر، من أجل السماح بإجلاء المدنيين والمعارضين منها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية التركية، إنه ليس لديه تعليق فوري على التقرير.

وكانت روسيا وإيران وتركيا قد أبدت الأسبوع الماضي استعدادها للوســــاطة في اتفاق سلام، بعد إجراء محــــــــادثات في موسكو، حيث تبنت الدول الثلاث إعلانا يحدد المبادئ الأســــــــاسية التي يتعين أن يتضمنها أي اتفـــــــاق يتم التوصل إليه.

ولا تشمل ترتيبات المحادثات الولايات المتحدة وستكون بمعزل عن مفاوضات أخرى تتوسط فيها الأمم المتحدة. ولا يزال يشوب الترتيبات الغموض، لكن موسكو كــــــــــانت قد قالت إنها ستجرى في قازاخستــــــان.

وقـــــــــال وزير الخارجية الروسي أول أمس، إن الحكومة السورية تتشـــــــاور مع المعارضة قبيل محـــــادثات سلام محتملة، في حين قالت جماعة معارضة مدعــــــــومة من السعوديــــــــة إنها لا علم لها بالمشــــــاورات، لكنها تؤيد وقف إطلاق النار.



وكالات