آخر تحديث : ديسمبر 28th, 2016 8:50 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

تركيا وروسيا تتفقان على وقف إطلاق النار في سوريا

ديسمبر 28, 2016 دولي 0

تركيا وروسيا تتفقان على وقف إطلاق النار في سوريا

من أجل السمــاح بإجــلاء المدنيــين والمعـارضين منها

قالت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء أمس، إن تركيا وروسيا اتفقتا على اقتراح من أجل وقف عام لإطلاق النار في سوريا وتأملان في بدء العمل به بحلول منتصف الليل.

نقلت الوكالة عن مصادر قولها، إن البلدين توصلا إلى توافق سيعرض على الأطراف المشــــــــــــاركة في الصراع بشأن تمـــــــديد وقف إطلاق النار الذي بدأ سريــــــــــانه في حلب هذا الشهر، من أجل السماح بإجلاء المدنيين والمعارضين منها.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية التركية، إنه ليس لديه تعليق فوري على التقرير.
وكانت روسيا وإيران وتركيا قد أبدت الأسبوع الماضي استعدادها للوســــاطة في اتفاق سلام، بعد إجراء محــــــــادثات في موسكو، حيث تبنت الدول الثلاث إعلانا يحدد المبادئ الأســــــــاسية التي يتعين أن يتضمنها أي اتفـــــــاق يتم التوصل إليه.
ولا تشمل ترتيبات المحادثات الولايات المتحدة وستكون بمعزل عن مفاوضات أخرى تتوسط فيها الأمم المتحدة. ولا يزال يشوب الترتيبات الغموض، لكن موسكو كــــــــــانت قد قالت إنها ستجرى في قازاخستــــــان.
وقـــــــــال وزير الخارجية الروسي أول أمس، إن الحكومة السورية تتشـــــــاور مع المعارضة قبيل محـــــادثات سلام محتملة، في حين قالت جماعة معارضة مدعــــــــومة من السعوديــــــــة إنها لا علم لها بالمشــــــاورات، لكنها تؤيد وقف إطلاق النار.


وكالات

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    ديسمبر 27, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 26, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 25, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 24, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 23, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 21, 2016

همسات

17 مليون جزائري في “الفايسبوك”

17 مليون جزائري في “الفايسبوك”

ديسمبر 28, 2016 0

كشف تقرير حديث، أن قاعدة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تمت بشكل كبير في المنطقة الإفريقية خلال سنة 2016،...
اقرأ المزيد
الأفارقـة يختـارون محـرز

الأفارقـة يختـارون محـرز

ديسمبر 28, 2016 0

المراقبة الأمنية تخنق العاصمة!

المراقبة الأمنية تخنق...

ديسمبر 28, 2016 0

سب وشتم داخل “بي.دي.آل” برج بوعريريج

سب وشتم داخل “بي.دي.آل”...

ديسمبر 28, 2016 0

احتجـاج مميـــز

احتجـاج مميـــز

ديسمبر 27, 2016 0

عمال الأشغال العمومية بدون أجور

عمال الأشغال العمومية بدون...

ديسمبر 27, 2016 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

ديسمبر 2016
س د ن ث ع خ ج
« نوفمبر    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  