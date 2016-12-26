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تركيا تطلـب من التحالف بقيـادة أمريكـا دعما جويا

ديسمبر 26, 2016 دولي 0

تركيا تطلـب من التحالف بقيـادة أمريكـا دعما جويا

لقهــر “داعـش” في مدينـــة البـــاب السوريــــة

دعت تركيا أمس أعضاء التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية إلى تقديم دعم جوي للقوات التي تدعمها تركيا وتحاصر مدينة الباب السورية الخاضعة لسيطرة التنظيم المتشدد.

قال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مؤتمر صحفي “يجب أن يقوم التحالف الدولي بواجباته فيما يتعلق بالدعم الجوي للمعركة التي نخوضها في الباب. عدم تقديم الدعم اللازم أمر غير مقبول.”
ويحاصر مقاتلون من المعارضة السورية تدعمهم قوات تركية منذ أسابيع البلدة في إطار عملية “درع الفرات” التي بدأتها تركيا قبل نحو أربعة أشهر لإخراج عناصر التنظيم المتشدد ومقاتلين أكراد من المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا.

ق. د / الوكالات

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