ترحيل 1200عائلة بالعاصمة غدا

زوخ يعد بـ4000 وحدة سكنية في 2017

طمأنت ولاية الجزائر سكان الأحياء القصديرية بالعاصمة وسكان الضيق بالأحياء الشعبية، عن تواصل العملية الـ22 الخاصة بـ4000عائلة لإعادة إسكانها خلال الثلاثي الأول من سنة 2017، لاسيما وأن البرنامج السكني يبلغ أكثر من 84 ألف وحدة سكنية اجتماعية، وعدد الطلبات المسجلة حوالي 72 ألف طلب على السكن الاجتماعي، وهو خطاب، الهدف منه تهدئة الاحتجاجات التي اندلعت أول أمس بعدد من أحياء العاصمة. وقد طالب المسؤولون من المواطنين التحلي بالهدوء والحكمة والتريث، من أجل أن تتمكن السلطات من الالتزام بالوعود واستكمال المشاريع السكنية في الورشات الكبيرة التي تشهدها عمليات الإنجاز، مؤكدين وعلى رأسهم الوالي زوخ، بأن السكن يمنح لمن يستحقُّهُ، وبأن تحقيقات مُعمقة تخضع لها ملفات المواطنين المودعة، فيما سيحال المواطن على العدالة في حال تسجيل تحايل من أجل الاستيلاء على حق مواطن آخر.وستستأنف غدا، مصالح ولاية الجزائر، المرحلة الرابعة والأخيرة لسنة 2016 من العملية الـــ 21 للترحيل وإعادة الإسكان، حيث ستمس أكثر من 1.200 عائلة على مستوى المقاطعات الإدارية لبراقي، باب الوادى، زرالدة، الدار البيضاء، بئر مراد رايس وحسين داي.وستمس هذه العملية، 16 موقعا للبيوت القصديرية، موزعة على كل من الحي القصديري “النخلة” ببلدية الكاليتوس 244 عائلة، وحي”عمر وهيب” بـ335 عائلة، إضـــــافة إلى حي الثكنة” لـ98 عائلة، حي “الهضبة” بـ 74عـــــائلة، إضافة إلى حي “جاييس” بـ62 عائلة ببلدية بولوغين، فيما ستستفيد أحياء قصديرية كـــــائنة بأرضية مشروع 1900 مسكن عدل ببلدية زرالدة، بمجموع 39 عائلة، 204 عائلة ببلدية الرحمانية، 05 عائلات متواجدة على مستوى موقع مشروع توسعة الطريق الوطني رقم 63 ببلدية المعالمة، إضافة إلى ترحيل 25 عائلة بالحي القصديري الهضبة “أزيرو” تتواجد بموقع مشروع السكنات العمومية الترقوية بلدية سطاوالي، وستسمح العملية ككل، باسترجاع أوعية عقارية تقدر مساحتها بـحوالي 18,80 هكتارا.وسيتم ترحيل هذه العائلات على مستوى أربعة أحياء سكنية جديدة، منها الحي السكني ” 1.200مسكن” سلاماني ببلدية الكاليتوس، حي ” 473مسكن” كوريفة ببلدية الحراش، وحي “400 مسكن” ببلدية الرحمانية، وحي 300 مسكن ببلدية الرحمانية.كما ستمس هذه العملية 35 عائلة كانت تحتل فضاءات بيداغوجية عبر 22 مؤسسة تربوية تتواجد بثمانية بلديات (القبة، باب الزوار، برج الكيفان، المرسى، جسر قسنطينة، بئر خادم، بئر مراد رايس والسحاولة، فيما ستستفيد 80 عائلة ببلدية الرحمانية من سكناتها ضمن مشروع ” 400 مسكن” بنفس البلدية، في إطار توزيع السكن العمومي الإيجاري.

أما فيما يخص البطاقية الوطنية للسكن، فقد تم مراقبة 1.234 مرشح لإعادة الإسكان، حيث تم رصد 188 حالة إيجابية تتعلق بالتصريحات الكاذبة، من أجل الحصول على سكن اجتماعي بغير وجه حق، من بينهم120 مرشح ثبت تسجيلهم ضمن برنامج عدل، و35آخر مرشح ثبت امتلاكهم لسكن، 27مرشحا أيضا ثبت استفادتهم من إعانة مالية من طرف الدولة، 05 مرشحين ثبتت استفادتهم من رخصة بناء، ومرشح واحد ثبتت استفادته من برنامج السكن الترقوي العمومي.

نادية بوطويل