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ترامب يريد أسمــاء المسؤوليـن في مجال مكافحة التطرف العنيف

ديسمبر 24, 2016 دولي 0

ترامب يريد أسمــاء المسؤوليـن في مجال مكافحة التطرف العنيف

قدم الطلب إلى وزارتـي الخارجية والأمـن الداخلــي

قال مسؤولون أمريكيون ووثيقة اطلعت عليها “رويترز”، إن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب طلب من وزارتين قائمة بأسماء المسؤولين الحكوميين الذين يعملون في برامج لمكافحة التطرف العنيف.

تضمن الطلب المقدم إلى وزارتي الخارجية والأمن الداخلي مجموعة من البرامج التي تسعى لمنع العنف من جانب أي متطرفين من أي فئة بما في ذلك عمليات التجنيد التي تقوم بها الجماعات الإسلامية المتشددة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
ولم يتسن لرويترز معرفة سبب طلب فريق ترامب لهذه الأسماء. ولم يرد الفريق على طلب للتعليق.
وانتقد ترامب مرارا الرئيس باراك أوباما قائلا: “إنه لم يقم بما يجب لمكافحة الإسلاميين المتشددين ولرفضه استخدام مصطلح “الإسلام المتطرف” لوصف تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات متشددة أخرى”.
وقال مسؤولون يعملون في المجال، إنهم يخشون أن تسعى الإدارة المقبلة لتقويض الجهد الذي بذلته إدارة أوباما في مكافحة التطرف العنيف.
وقال مسؤول حكومي “يختارون بضع قضايا ويسألون عن أناس يعملون بها.” وطلب المسؤول عدم نشر اسمه، وهو ما يعكس مخاوف العاملين في مثل هذه الملفات من أن تهمشهم الإدارة الجديدة.
وفي وقت سابق هذا الشهر طلب ممثلون لترامب من وزارة الطاقة الأمريكية قائمة بأسماء الموظفين العاملين في مجال التغير المناخي.
وأبدى البيت الأبيض مخاوف من أن تكون هذه الخطوة محاولة لاستهدف موظفين حكوميين منهم علماء ومحامون. ورفضت وزارة الطاقة تقديم الأسماء وتنصل متحدث باسم ترامب من الطلب.


القسم الدولي/وكالات

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