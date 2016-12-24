ترامب يريد أسمــاء المسؤوليـن في مجال مكافحة التطرف العنيف

آخر تحديث : ديسمبر 24th, 2016 9:10 مساءً
ديسمبر 24, 2016 Wakteldjazair دولي 0
قدم الطلب إلى وزارتـي الخارجية والأمـن الداخلــي
قال مسؤولون أمريكيون ووثيقة اطلعت عليها “رويترز”، إن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب طلب من وزارتين قائمة بأسماء المسؤولين الحكوميين الذين يعملون في برامج لمكافحة التطرف العنيف.
تضمن الطلب المقدم إلى وزارتي الخارجية والأمن الداخلي مجموعة من البرامج التي تسعى لمنع العنف من جانب أي متطرفين من أي فئة بما في ذلك عمليات التجنيد التي تقوم بها الجماعات الإسلامية المتشددة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
ولم يتسن لرويترز معرفة سبب طلب فريق ترامب لهذه الأسماء. ولم يرد الفريق على طلب للتعليق.
وانتقد ترامب مرارا الرئيس باراك أوباما قائلا: “إنه لم يقم بما يجب لمكافحة الإسلاميين المتشددين ولرفضه استخدام مصطلح “الإسلام المتطرف” لوصف تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات متشددة أخرى”.
وقال مسؤولون يعملون في المجال، إنهم يخشون أن تسعى الإدارة المقبلة لتقويض الجهد الذي بذلته إدارة أوباما في مكافحة التطرف العنيف.
وقال مسؤول حكومي “يختارون بضع قضايا ويسألون عن أناس يعملون بها.” وطلب المسؤول عدم نشر اسمه، وهو ما يعكس مخاوف العاملين في مثل هذه الملفات من أن تهمشهم الإدارة الجديدة.
وفي وقت سابق هذا الشهر طلب ممثلون لترامب من وزارة الطاقة الأمريكية قائمة بأسماء الموظفين العاملين في مجال التغير المناخي.
وأبدى البيت الأبيض مخاوف من أن تكون هذه الخطوة محاولة لاستهدف موظفين حكوميين منهم علماء ومحامون. ورفضت وزارة الطاقة تقديم الأسماء وتنصل متحدث باسم ترامب من الطلب.
القسم الدولي/وكالات
ديسمبر 24, 2016 0أعلن موقع “لوبوان دافريك”، أمس، عن قائمة تضم 10 أسماء إفريقية استطاعت أن تترك تأثيرا عالميا بسبب أصولها...
ديسمبر 24, 2016 0
ديسمبر 24, 2016 0
ديسمبر 23, 2016 0
ديسمبر 23, 2016 0
ديسمبر 23, 2016 0
ديسمبر 21, 2016 0على الحكومة دراسة كل القرارات...
ديسمبر 21, 2016 0الأمين الوطني مكلف بالتنظيم في...
ديسمبر 11, 2016 0رئيــــس حركـــة الإصـــلاح...
ديسمبر 02, 2016 0رئيس جمعية “الجزائر-استشارات...
ديسمبر 24, 2016 0لماذا تراجع الرئيس السيسي عن...
ديسمبر 23, 2016 0يقال إن “المستقبل غير معلوم”،...
ديسمبر 21, 2016 0بــــدت المســـــتشارة...
ديسمبر 20, 2016 0هل ستُشكّل حلب نهاية مرحلة...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...