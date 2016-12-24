تحمّلي قلّة النوم بهذه الطرق

– ضعي قنينة ماء قربك عند النوم وكلما استيقظت اشربي منها وخاصة في الصباح فهذا سينعشك.

– عند إعداد الطعام، قومي بطبخ كمية إضافية وضعيها بالمجمّد كي تكون لك وجبة جاهزة في الأيام التي يغلبك فيها التعب ولا تقوين على دخول المطبخ.

– استخدمي عند الاستحمام غسول الجسم المنعش ذو الرائحة المنعشة كالليمون، أو خلاصة النعناع ليمدك بالنشاط والحيوية.

– تجنّبي المشروبات التي تحتوي على الكافيين فهي ستعرقل نومك.

– ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة وإن كانت بحركات بسيطة في المنزل سترفع من معدّل الطاقة لديك فلا تهمليها.

– أكثري من الضحك وعلى أبسط الأمور، فالضحك سيقوّي المناعة ويمدّك بالطاقة الإيجابية.

– لا تضغطي على نفسك وترهقي عقلك وبدنك بالمهام والمسؤوليات، بل قسّميها على مدار الأسبوع كي تتمكني من التوازن بين ما يحتاجه طفلك، المنزل وأنت.

– طلب المساعدة من المقربات منك كالصديقات أو القريبات لا يعني عدم كفاءتك وقدرتك على القيام بمسؤولياتك، لا تترددي بطلب المساعدة واسعدي بأنك من المحظوظات اللواتي لديهن من يساعدهن.