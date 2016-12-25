تحطم طائرة عسكرية روسية كانت متجهة إلى سوريا

آمـال ضعيفة بالعثور على نـاجين بين 92 راكبـا

تحطمت، صباح أمس، طائرة ركاب تابعة لوزارة الدفاع الروسية، على متنها 92 شخصا فوق البحر الأسود، وهي في طريقها إلى سوريا، في ظل آمال ضعيفة بالعثور على ناجين، وذلك إثر ترجيحات أن يكون سبب الحادث عطل فني.

بحسب ما نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع، فإن الطائرة المنكوبة وهي من طراز “توبوليف 154” كانت متجهة إلى قاعدة “حميميم” العسكرية في سوريا.وكان من بين ركاب الطائرة 68 موسيقيا من “فرقة ألكساندروف” لتقديم عروض موسيقية أمام العسكريين الروس في قاعدة حميميم بمناسبة عيد رأس السنة، إضافة إلى 9 صحفيين من القنوات التلفزيونية “القناة الأولى” و”إن تي في” و”زفيزدا”.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في مؤتمر صحفي، إن الطائرة اختفت من الرادارات حوالي الساعة 05:40 بالتوقيت المحلي (02:40 تغ)، بعد 20 دقيقة على إقلاعها من مطار سوتشي-أدلر، مضيفاً أنها كانت تقل على متنها 84 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

وأعقب ذلك الإعلان عن العثور في مياه البحر الأسود على أجزاء من حطام الطائرة على عمق 50-70 مترا على بعد 1.5 كلم عن سواحل منتجع سوتشي وانتشال جثة أحد الركاب في مياه البحر على بعد 6 كم من الشاطئ.في الوقت نفسه، نقلت وكالة “تاس” الروسية عن مصدر في وزارة الدفاع قوله، إن فرق الإنقاذ عثرت في المياه على بعد 5.5 كم عن الساحل على أمتعة يرجح أنها تابعة لركاب الطائرة المنكوبة.

وأفادت وكالة “نوفوستي” الروسية نقلاً عن مصدر في وزارة الدفاع، بأن الطائرة تحطمت بعد 7 دقائق من إقلاعها في منطقة تبعد 5 كيلومترات عن سوتشي باتجاه مدينة أنابا، غربي البلاد.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” عن مصدر في وزارة الطوارئ قوله، إن المعطيــــــــات الأولــــــــية تشير إلى أن تحطم الطــــــــائرة نجم عن مشكلة تقـــــــنية أثنــــاء مرحلة الصعود لم يتمكن أفراد الطاقم من إصلاحها.



وكالات