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تجمـيد الدعم المفـتوح وتخصيصه حـسب طابع كل ولاية

ديسمبر 25, 2016 أخبار محلية 0

تجمـيد الدعم المفـتوح وتخصيصه حـسب طابع كل ولاية

مدير المصالح الفلاحية بغليزان يكشف:

كشف مدير المصالح الفلاحية بولاية غليزان، عبد القادر كتو، أنّ هناك اجتماعا مرتقبا شهر جانفي الداخل على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من أجل دراسة آليات الدعم التي تقدمها الدولة لفائدة الفلاحين.

أضاف المتحدث بأنّ الدعم المفتوح الذي كانت تواجهه الدولة قد انتهى عهده، حيث من المنتظر بحسب مصادر المسؤول بأن يكون الدعم للفلاحين وفق خصوصية كل ولاية.
وشرح المتحدث بأنّ الفلاحين في كل الولايات يستفيدون من الدعم بحسب خصوصية كل ولاية، على غرار ولاية غليزان التي يكون فيها الدعم للفلاحين الذين يمتهنون زراعة الحبوب ويعتمدون على السقي التكميلي.
وأوضح عبد القادر كتو في تصريح إعلامي بأنّ دعم الفلاحين كان متوقفا منذ سنة 2015، ولم تستفد ولاية غليزان من الدعم سوى في شعبتي الحليب والحبوب.
مؤكدا في ذات السياق بأنّ لجنة خاصة تزور الفلاحين هذه الأيام من أجل إحصاء الفلاحين الذين يمتلكون الأحواض المائية لتشجيعهم على استزراع الأسماك.

ع. عمار

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