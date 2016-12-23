تتويج 4 أعمال فنية بجائزة الزيتـونة الذهبية

خلال اختتام مهرجان الفيلم الأمازيغي في طبعته الـ 15

اختتمت، مساء أول أمس، بدار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو، فعاليات الطبعة الـ15 للمهرجان الثقافي الوطني السنوي للفيلم الأمازيغي، بتتويج 4 أعمال فنية مختلفة بجائزة الزيتونة الذهبية، بعد أن خاضت غمار المسابقة التي دامت على مدار خمسة أيام، أين تم عرض مجموعة الأفلام المشاركة، والتي قدر عددها بـ26 فيلما.

تمكن المخرج الشاب “محمد رحال” من الفوز بجائزة الزيتونة الذهبية عن فيلمه الطويل “كفاح القلب”، الذي بث على مدار ساعتين و20 دقيقة، حيث تدور قصة الفيلم حول صراع الأجيال وبعض الظواهر التي يعاني منها المجتمع الجزائري كالإدمان على المخدرات والانتحار والهجرة وغيرها، ولقد تم تصوير أحداث هذا الفيلم، الذي حظي بإعجاب كبير من قبل أعضاء لجنة التحكيم في ولايات البويرة، تيزي وزو، بجاية والجزائر العاصمة، كما حاز الفيلم أيضا على جائزتين لأحسن دور نسائي ورجالي، اللذان جسدهما كل من الممثل سليم ميلودي ولفهيمة جيت، اللذان أديا دورهما الأساسي في الفيلم بكل احترافية .

ولقد عرف أيضا حفل اختتام هذه الطبعة الذي حضره كل من وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد اعلي، معية والي الولاية، محمد بودربالي، ومجموعة من الوجوه الفنية والسينمائية المعروفة، تتويج الفيلم الأمازيغي الوثائقي “اثران نلمولود”، الذي يجسد مختلف عادات وتقاليد إحياء مناسبة المولد النبوي الشريف في منطقة مزاب للمخرج مصطفى بوقرطاس، بجائزة الزيتونة الذهبية أيضا. هذا في الوقت الذي عادت فيه نفس الجائزة في صنف الفيلم القصير إلى فيلم “أعدك” لمخرجه محمد يرقى، واستنادا إلى ما كشفت عنه أعضاء لجنة التحكيم، خلال حفل الاختتام، فإن جائزة أحسن فيلم للرسوم المتحركة قد افتكها المخرج “كريم بلعابد”، عن عمله الفني الذي يحمل عنوان “أنزرا مازال انزار”.

من جهة أخرى، تمكنت الممثلة المعروفة والمحبوبة عند الجميع “جميلة بوعانم”، من الحصول على جائزة أحسن سيناريو عن عملها” الجرح اورنحلو”، أي “الجرح الذي لن يشفى”، وفيما يخص الجوائز التشجيعية التي قدمتها محافظة المهرجان، فإنها تعود لكل من الثنائي عميروش مالك ومهمل عمروش عن فيلمهما الوثائقي “نا الجوهر، امرأة استثنائية” أما الجائزة التشجيعية الثانية، فعادت لعميروش حاجمي، عن فيلمه”كاني كاني”، الذي يروي يوميات الفنان القبائلي متعدد المواهب.

وخرج أعضاء لجنة التحكيم المشاركين في هذا المهرجان بمجموعة من التوصيات، التي من شأنها تحسين وضعية الأفلام الأمازيغية بمختلف أنواعها سواء من ناحية السيناريو أو الصورة أو اختيار الممثلين وغيرهم، قبل إصرارهم على ضرورة خلق قسم عالمي للأفلام الوثائقية، بهدف التبادل الثقافي والفني بين المنتجين، كما شددوا على أهمية التكوين من أجل التحكم في تقنيات الحوار والتركيب والإخراج وغيرها من أجل ولوج الأفلام الأمازيغية عالم الاحترافية، الذي يسمح لها بالمشاركة في مختلف المسابقات والمهرجانات العالمية، لأنها حاليا لا تزال بعيدة كل البعد عن المبتغى المنشود، بسبب العديد من النقائص التي تعاني منها، لا سيما الأفلام الطويلة التي طالما تعاني من مشكل التمويل.

صبرينة. ا