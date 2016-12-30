تتويج العناصر الدولية بالمراتب الأولى

بطولة الوطنية للشراع

عرفت سباقات المرحلة الأخيرة للبطولة الوطنية للشراع، التي اختتمت أمس الأول بالمدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت المائية ببرج البحري (الجزائر)، سيطرة العناصر الدولية علة مختلف السباقات المبرمجة والمتمثلة في سباقات الأوبتيميست (أقل من 15 سنة)، والألواح الشراعية (بيك تيكنو، رايس بورد، أر أس إكس).وفي اختصاص الاوبتميست، توج البحار الدولي مختاري هشام (نادي تيبازة) باللقبن متبوعا بحروز انيس من (فان غليس لولاية سكيكدة) وبن جاوي اسامة (نادي عين طاية).وعند الإناث تصدت البجارة دياء ريم اسراء (نادي تيبازة) الترتيب متبوعة ببوسوار أماني (نادي المرسى) ثم زميلتها في النادي توابي رشا في الصف الثالث.

وفي الألواح الشراعية، تصدر الدولي الجزائري والبحار الأولمبي (اولمبياد 2016) حمزة بوراس (أمل المرسى) اختصاص أر أس إكس، وجاء بعده بن سراي فيصل من نفس النادي، فيما احتل بوساحة خير الدين (أمل الجزائر شاطئ) الصف الثالث.

وفي نفس الاختصاص عند الإناث، فازت الدولية والمشاركة في اولمبياد 2016 بلعباس كاتيا (شبيبة المرسى) بالمقدمة واحتلت بعدها حماوي سارة من نادي الدلفين ببجاية المركز الثاني.

وفي اختصاص رايس بورد، اعتلى جلة عبد اللطيف من نادي سندباد (وهران) الريادة، فيما جاء بن عزوق عميروش (القوات البحرية) في الصف الثاني، واحتل بعده المركز الثالث المواتس اشرف الدين (نادي فان غليس)، ولدى الإناث، فازت بريش امينة (سندباد- وهران)، متبوعة بمعطى الله فايزة من نادي الدلفين لسكيكدة، ثم عمروش نسرين (أمل المرسى) في الرتبة الثالثة.

أما في اختصاص البيك تيكنو، فاز بوترعة حسان (فان غليس سكيكدة) بالمرتبة الاولى، متبوعا ببوجعطيط رمزي (نادي ساحل الابيار)، فيما حاز بريغت عماد (فان غليس سكيكدة) الصف الثالث.

وعند الإناث، تصدرت رزواني مريم (نادي المرسى) الترتيب تليها كل من الشقيقتين عبيد فاطمة وعبيد خضرة من نفس النادي (كاب فوكون- وهران) في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

للإشارة، شارك في هذه البطولة أكثر من 100 بحار بين ذكور وإناث، 60 منهم فقط في سباقات الاوبتيميست، و20 في البيك تيكنو و15 في رايس بورد و10 في ار اس اكس. وجرت المرحلتان الأولى (الربيعية) شهر أفريل الماضي والثانية (الصيفية) شهر اوت على مستوى المدرسة الوطنية للشراع ببرج البحري (الجزائر)، فيما نظمت المرحلة الثالثة (الخريفية) شهر أكتوبر الفارط بمستغانم.

نادية. غ