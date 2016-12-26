تبون يجري حملة إقالات في قطاع السكن

أعـرب عن سخطـــه بشـــأن العراقيـــــل الحاصلـــة

أقال، أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، مديرين جهويين للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، بسبب سوء تسييرهما ونتائجهما الضعيفة في أداء المهام الموكلة لهما.

حسب بيان صادر عن الوزارة، أن الوزير أنهى مهام كل من المدير الجهوي للغرب، عبد القادر مولاي، والمدير الجهوي للشرق، تكنوين خليل، على خلفية رداءة تسييرهم لمهامهم الموكلة إليهم .

وأوضح ذات البيان، أن هذا الإجراء “يدخل في إطار الانسجام مع الاستحقاقات القادمة” للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية مع مكتتبي صيغة الترقوي العمومي، للشروع في توزيع هذا النمط من السكنات.

وأضاف البيان من جهة أخرى، أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، ستشرع بفتح مواقع جديدة لمكتتبي سكنات صيغة الترقوي العمومي، الذين لم يختاروا بعد مواقعهم، حيث يمكن للمكتتبين الولوج إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة من أجل اختيار أحد المواقع، ويتعلق الأمر بكل من مواقع بورعدة (الرغاية) وبرج البحري، برج الكيفان وأولاد فايت والسويدانية ودرارية وجنان نوار اللوز والقبة.

هذا، وكان الوزير قد أشرف بمقر الوزارة على اجتماع ضم الإطارات المركزية للوزارة وإطارات من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية وكذا مديرين مركزيين وجهويين لهاتين المؤسستين.

وتناول الاجتماع، عرض حصيلة تطورات مشاريع الإنجاز في مختلف مشاريع صيغة “عدل” وسكنات صيغة الترقوي العمومي، حيث شدد الوزير في تعليمات صارمة وجهت للإطارات، بضرورة تحقيق الوفاء بالالتزامات، حسب البيان.



وإقالة المديــــر الجهـــــوي لـ”عدل” بالجزائـــــر غـــرب

أين تم إقالة المدير الجهوي للجزائر “غرب”، عبد الوهاب سنوسي، بسبب سوء التسيير للمهام الموكلة إليه، فيما تم الإبقاء على 5مديرين فقط. وتتزامن هذه الإقالات، مع الثقل الذي ألقي به الوزارة الوصية على المسؤولين، لاسيما وأن العملية سياسية بحتة.

وعرف الاجتماع الذي ضم وزير السكن، عبد المجيد تبون، والإطارات المركزية للوزارة وإطارات من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية منذ يومين ضغوطات كبيرة عليهم، لاسيما وأن فتح الموقع الخاص بـ”عدل” أصبح حديث العام والخاص.

وعلمت “وقت الجزائر” من مصادر موثوقة، أنه رغم المجهودات التي يقوم بها المديرين الجهويين للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” عبر مختلف الولايات، من أجل تسليم جميع المشاريع الخاصة بالوكالة في الوقت المحدد لها، إلا أن هذا الأمر لم يشفع لهم لدى الوزارة، حيث يعيشون وسط ضغوطات نفسية جد كبيرة.



ويلتــــزم بطـــــي ملـــف “عدل 1” مـــــارس المقبــــــــل

جدد، أمس، وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، تأكيده أن ملف عدل “1” سيطوى نهائيا مع نهاية الثلاثي الأول سنة 2017، بتسليم كل مكتتبي هذه الصيغة لسكناتهم، على أن يتم الشروع في تسليم ما تبقى من سكنات لصيغة عدل “2” .

وأوضح، تبون، أمس، خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الوطنية، أنه لحد الآن تم تسليم 2000 سكن بخنشلة في صيغة عدل “2” وفي ولاية باتنة تم الانتهاء من برنامج عدل “2”، في حين يوجد عدد من الولايات التي تم فيها طي ملف عدل “1” بشكل نهائي، ويبقى أكبر انشغال بالنسبة لـ عدل “1” هو ملف العاصمة، وهران وقسنطينة بشكل أقل.

وأكد الوزير، على أن الضغوطات المالية والوضعية الاقتصادية التي تمر بها الجزائر لن توقف عملية الإسكان وبرنامج “عدل” مستمر، بأمر من رئيس الجمهورية، حيث سيتم تسليم ما يقارب 3000 سكن بولاية وهران شهر جانفي القادم و2000 سكن في صيغة الترقوي العمومي، ومع نهاية الثلاثي الأول لسنة 2017، يشرع في توزيع السكنات لمكتتبي عدل “2”، مؤكدا بأن ما يقارب 110 آلاف وحدة سكنية في طور الإنجاز بالعاصمة، منها 58 ألف وحدة خاصة بمكتتبي عدل “1”، وكل ما تبقى من هذا العدد، بالضرورة من نصيب مكتتبي “عدل 2”.

وبخصوص ملف السكن الترقوي، أوضح تبون، أن دائرته الوزارية تطمح في توزيــــــــــع 8 آلاف سكن إلى غاية فيفري 2017 .

صبرينة د/ ع.ع/ نادية.ب