بوتفليقــة يختتم 2016 بإعادة مكسب لجهاز المخابـرات

إعادة صفة “الضبطية القضائية للأمن العسكري

حصاد 2016

دشنت سنة 2016، بحل رئيس الجمهورية جهاز الاستعلامات والأمن “دي.أر.أس”، الذي كان يتبع وزارة الدفاع، واستبدله بمديرية للمصالح الأمنية، تابعة للرئاسة، في إطار إعادة هيكلة انطلقت بحر 2015.

وقد وقع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وزير الدفاع الوطني، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، في يوم جمعة موافق لـ22 جانفي 2016 مرسومًا رئاسيًا، ينهي وبشكل تام دائرة الاستعلامات والأمن “دي.أر.أس”، ليتم تعويضها بمديرية المصالح الأمنية، يقودها اللواء بشير طرطاق، وتضم مديريات فرعية هي، الأمن الداخلي، والأمن الخارجي، والمديرية التقنية.

وسبق حل الجهاز، تعيين اللواء عثمان طرطاق الشهير ببشير في 13 سبتمبر 2015، على رأس جهاز المخابرات، خلفًا للفريق محمد مدين الملقب بـ”توفيق”، حيث جاء حل “الدي.أر.أس” كحلقة في سلسلة تغييرات شنها الرئيس داخل الجهاز سنة 2013 طالت جهازي الأمن الداخلي والخارجي، والأمن الرئاسي، بتغيير قياداتهما، وتحويل مديرية أمن الجيش إلى قيادة الأركان، فضلا عن حل مديريات كانت تابعة له مثل مصلحة متابعة وسائل الإعلام، ومصلحة الشرطة القضائية، وقوة التدخل الخاصة بالمخابرات.

وشأنها شأن سنة 2015، تسدل سنة 2016 ستارها على تغيير يطال جهاز المخابرات، لكن هذه المرة من الجانب التشريعي، حيث وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه يوم الأربعاء المنصرم برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع تعديل قانون القضاء العسكري، الذي يمنح صفة “ضباط الشرطة القضائية العسكرية” لضباط الأمن العسكري، بعدما جردوا منها قبل أشهر، وسيمكنهم القانون الموافق عليه من توقيف المتهمين وسماع أقوالهم وتسليمهم للجهات القضائية المدنية، حيث كان الرئيس قد سحب في 2014، من ضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن العسكري، صلاحيات واختصاصات تدخل الضبطية القضائية لجهاز المخابرات بالتحقيق في كل الجرائم بدون استثناء، بما في ذلك منع التحقيق في ممارسات الفساد، باستثناء صلاحية التحري وتعقّب مرتكبي الجرائم، مثلهم مثل رجال الدرك والشرطة الذين يملكون نفس الصفة، بمعنى أعوان الشرطة القضائية.

وهكذا تنتهي سنة 2016، ولا تنتهي التغييرات في جهاز المخابرات في إطار ما تقول الرئاسة إنه إعادة هيكلة، وتطوير للجهاز، مع فرق أن سنة 2016 حملت تغييرا أعاد لأعوان الاستعلامات والأمن صلاحية سحبت منهم من قبل.



زهرة دريش