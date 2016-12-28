بوتفليقـة يوقع على قـانون المـالية 2017

إضافة إلى مشاريع قوانين تتعلق بالبريد وقانون الإجراءات الجزائية

صادق مجلس الوزراء أمس، خلال اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع القانون التمهيدي المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، ومشروع قانون تمهيدي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، إضافة إلى أربعة مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على ملاحق عقود تخص التنقيب واستغلال المحروقات.

قــــرارات بإنهــــــاء مهـــــــام مسؤوليــــــــن ســــــــــامين في الدولــــــــة

صادق مجلس الوزراء أمس، خلال اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع القانون التمهيدي المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، ومشروع قانون تمهيدي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، إضافة إلى أربعة مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على ملاحق عقود تخص التنقيب واستغلال المحروقات.وأوضح بيان مجلس الوزراء، أن هذا النص الجديد يقترح تعزيز ضمانات محاكمة عادلة، من خلال “التأكيد على مبدأ قرينة البراءة والتوضيح، بأن الشك يفسر في جميع الأحوال لمصلحة المتهم والتوضيح أنه لا يمكن متابعة أو محاكمة أو تسليط العقوبة على شخص مرتين بسبب نفس الأفعال، وأن السلطة القضائية تسهر أثناء كامل إجراءات المحاكمة على حماية حقوق المتقاضين”. وأضاف البيان، أنه ينص أيضا على أن الأحكام والقرارات والأوامر القضائية “يجب أن تكون معللة”.كما أدرج مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية أحكاما لاستحداث محاكم الدرجة الثانية التي أقرها الدستور المراجع، مع التوضيح على وجه الخصوص، أن محكمة الاستئناف الجنائية تعيد النظر في الموضوع بالنسبة للقضايا المرفوعة أمامها، وأنها تتوفر على لجنة تحكيم شعبية مشكلة من أربع محلفين، وبأنها تعلل قراراتها أيا كانت.وواصل مجلس الوزراء أشغاله بالدراسة والمصادقة على مشروع قانون تمهيدي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. ويتعلق الأمر هنا باقتراح تشريع جديد لاستخلاف تشريع سنة 2000 المتعلق بالموضوع ذاته، وذلك لأخذ التحولات التي طرأت على هذا الميدان بعين الاعتبار، وتأطير تلك التي سيعرفها قطاع البريد والاتصالات الإلكترونية.ولدى تدخله بعد الموافقة على مشروع القانون، دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى الإسراع في تطوير خدمات البريد والاتصالات الإلكترونية، لاسيما الرفع من قوة التدفق والطاقات المقدمة لخدمات الانترنيت، كما دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى مرافقة هذا التحول النوعي لخدمة البريد والاتصالات الإلكترونية، من خلال التعجيل بالإصلاحات، بهدف التقدم في عصرنة المرفق العام، لاسيما على مستوى المنظومة المالية والحكامة الإلكترونية.وفي السياق ذاته، دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى مواصلة تقريب المرفق العام من المواطنين، من خلال إنشاء الولايات المنتدبة للهضاب العليا في سنة 2017، مع الحرص على تعزيز الولايات المنتدبة التي تم استحداثها في جنوب الوطن. كما واصل مجلس الوزراء مداولاته بالدراسة والمصادقة على مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على اتفاق قرض بين بلدنا والبنك الإفريقي للتنمية. ويتعلق الأمر بقرض قيمته 900 مليون أورو بنسبة فوائد تفضيلية معتدلة يسدد على مدار 20 سنة منها 5 سنوات مؤجلة. ويوجه هذا القرض لتمويل استيفاء شروط نمو اقتصادي شامل، من خلال إصلاحات تهدف لا سيما إلى تحسين مناخ الاستثمار وتحسين فعالية قطاع الطاقة وترقية الطاقات المتجددة.كما درس وصادق مجلس الوزراء على أربعة مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على ملاحق عقود تخص التنقيب واستغلال المحروقات بين الشركة الوطنية “سوناطراك” والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط” وبعد ذلك، استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية حول تجربة الجزائر من حيث دور الديمقراطية في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب.واختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالدراسة والمصادقة على قرارات فردية، تتضمن تعيين وإنهاء مهام في وظائف سامية في الدولة.



ساسي.ب

